Et boligområde i Odense kan efter flere år på ghettolisten langt om længe stryges fra det, der i dag hedder listen over parallelsamfund.

Det sker kun ét år efter, at boligområdet Solbakken blev betegnet som en hård ghetto, hvilket oprindeligt krævede nedrivning af bygninger i området.

Nu er den ellers forestående nedrivning er nu afværget, og det vækker stor glæde hos Beskæfttigelses- og Socialrådmand Brian Dybro (SF).

»Så kan vi se, at vi havde ret sidste år, da vi sagde, at det var få statistikker, der tvang os til at lave udviklingsplan for området. Vi kunne bare se, at området var inde i en god udvikling i forvejen,« siger han.

Men netop som man kunne tro, at alt var i skønneste orden, er der et forbehold. Kommunen skal nemlig stadig gennemføre en lovbestemt udviklingsplan.

»Det er jo lidt fjollet, helt ærligt. Vi har nået målet, det kunne vi jo allerede se sidste år,« siger Brian Dybro.

Han ankerkender, at det giver god mening at følge de dele af planen, der blandt andet skal give en mere blandet beboersammensætning i området.

»Det er alle jo enige om, at det skal være.«

Generelt efterlyser rådmanden sund fornuft i måden, regeringens liste over parallelsamfund bliver lavet. For eksempel blev Solbakken sidste år på listen, fordi den ikke var baseret på de nyeste tal for området.

»På det tidspunkt stod vi overfor at skulle rive mere en 100 boliger ned derude. Det undgik vi. Men skulle stadig lave ny udviklingsplan, selvom vi egentlig levede op til tallene,« siger rådmanden.

Undervejs har mange mennesker lagt sig i selen for at skabe et blandet område, og til dem lyder der et tak fra rådmanden, der sender en særlig hilsen til beboernæstenformanden Birte Ottosen.

»Jeg synes sgu, de er seje. Alt det, de har stået igennem. Stor tak til alle dem, som aktivt tager del i at forbedre området. Særlig tak til Birte Ottosen, hun har fandeme gjort det godt.«