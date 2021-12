Først var børnene slet ikke en del af vaccineprogrammet. Nu er det afgørende, at de bliver vaccineret.

Det gav Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, udtryk for på et nyligt afholdt pressemøde, hvor han var i selskab med Tyra Grove Krause, faglig direktør i Statens Serum Institut, og Lisbet Zilmer-Johns, direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

»Det er meget vigtigt, at vi også får vaccineret de 5-11-årige børn for at nedbryde samfundssmitten. Det er afgørende for, at vi ikke skal lave andre tiltag som nedlukning af vores samfund,« sagde Brostrøm.

Med det slået fast poppede et nyt spørgsmål op, som flere forældre nok stiller sig selv: Kan det garanteres, at der ikke kommer nogen alvorlige bivirkninger hos de 5-11-årige børn?

Og netop det spørgsmål forholdt Søren Brostrøm sig til på pressemødet.

»Jeg kan sige, at vores betydelige datagrundlag viser, at børnene har samme bivirkninger, som vi ser hos unge og voksne,« lød det fra Brostrøm, der dog nævnte, at der er hjertemuskelbetændelse hos meget, meget få unge mænd, der bliver vaccineret.



»Men det er ikke noget, der bekymrer os i forhold til børnene – overhovedet ikke,« lød det videre fra Brostrøm.

Noget, der før har givet anledning til bekymring, var den nye coronavariant omikron, der lige nu brager frem.

Vaccinerne beskytter 55 procent mod omikron, mens den beskytter op mod 95 procent mod deltavarianten, som lige nu er ved at blive udkonkurreret af omikron, der er blevet den dominerende variant i Danmark, hvor fire ud af fem positive coronatilfælde er omikronvarianten.

»Du vil kun være delvist beskyttet mod at blive smittet. Men du vil have markant lavere risiko for at ende på en intensivafdeling,« sagde Tyra Grove Krause på pressemødet.

Og med omikron i front brager corona derudad i Danmark. På årets tredje sidste dag blev en ny smitterekord sat, da smittetallet bankede op over 23.000 og positivprocenten forblev på over 12 procent.

I forsøget på at bremse smitten, har vi i Danmark valgt at fremrykke tredje stik for alle over 18 år, således at man inviteres fire en halv måned efter, at man har fået sit andet stik, ligesom det er sket for alle over 40.

Som det ser ud nu, anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke børn og unge under 18 år at få et tredje stik, fordi vaccinerne ikke er godkendt til det.

Der findes dog grupper af børn og unge under 18 år, der er blevet tilbudt et tredje stik.

Det kan eksempelvis være børn med svært hjertesvigt, børn på venteliste til lever- eller nyretransplantation eller børn med svært nedsat lungefunktion.

Ligesom det også kan være børn, som bor sammen med personer med et svært nedsat immunforsvar, som ikke kan vaccineres, eller som har en meget lav eller mangelfuld effekt af vaccinen.