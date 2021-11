»Det skal gå så lidt ud over børnene som muligt. Så vi skal helst undgå at lukke skoler.«

Sådan siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet.

Udtalelsen kommer i kølvandet på en ny rapport om ugentlige coronatendenser fra Statens Serum Institut, hvor man torsdag kunne læse, at coronaepidemien er i vækst – og hvad værre er; smitten er særlig høj blandt børn fra 6 til 11 år.

Mere konkret var der i sidste uge 119 mulige udbrud på skoler. Ugen før var der 169. Dermed er børnene dem, der sammen med uvaccinerede danskere driver epidemien, viser rapporten.

Hans Jørn Kolmos kalder udviklingen for »bekymrende«.

»Men den er ikke uventet,« tilføjer han med henvisning til, at børn under 12 år fortsat ikke kan blive vaccineret herhjemme.

I lyset af den seneste tids smittespredning opfordres skoler, SFOer og fritidstilbud til så vidt muligt at opdele elever i klasser i frikvarterer og pauser. Samtidig bør de aflyse sociale arrangementer på tværs af klasser, lyder opfordringen fra sundhedsmyndighederne.

Endelig bør medarbejdere, forældre m.fl. holde afstand til hinanden.

Synes du, skoler skal lukke ned, hvis der er for mange smittede?

Anbefalingerne bør dog ikke konverteres til restriktioner – og skolelukninger bør være sidste udvej, mener Hans Jørn Kolmos.

»Restriktioner er noget, man trækker ned over folk i det øjeblik, hvor frivilligheden ikke hjælper. Det, vi har set indtil nu, er nærmest det modsatte. Altså at skolelederne beder myndighederne om at få lov til at kunne sende børn hjem i en periode. Så det virker til, at de generelt er meget ansvarsbevidste og ved, hvad der er på spil,« siger professoren.

Han mener desuden, at vi skal have for øje, at smittebilledet er forskelligt rundt om i Danmark, og at den bekymrende tendens lige nu findes flere steder på Sjælland. Det er særligt Region Hovedstaden, som er hårdt ramt, viser rapporten.

»Man skal jo ikke sætte ind i Skjern med restriktioner, hvis problemet er på Vestegnen i København,« siger han.

Efter endnu en coronanedlukning er de mindste børn tilbage i skolen i februar 2021. Rasmus fra 1. blå på Hellerup Skole øver den nye regel: Alle skal sidde med en armslængde mellem sig, når de er indenfor. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Efter endnu en coronanedlukning er de mindste børn tilbage i skolen i februar 2021. Rasmus fra 1. blå på Hellerup Skole øver den nye regel: Alle skal sidde med en armslængde mellem sig, når de er indenfor. Foto: Asger Ladefoged

Som det ser ud lige nu, er det kun smittede børn, der sendes hjem. Den smittedes nære kontakter kan blive i skole, daginstitution eller fritidsklub under forudsætning af, at barnet testes hurtigst muligt og derefter på dag fire og seks efter kontakten med den smittede.

Ifølge tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen er det en fornuftig løsning lige nu:

»Vi bliver nødt til at have børnene i skole, det nytter ikke noget med hjemmeundervisning,« siger han og fortsætter:

»Der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Den her deltavariant er så smitsom, at man skal have meget stramme restriktioner, hvis man skal undgå smitte. Så det er en kalkuleret risiko, myndighederne har taget, fordi man ønsker at børnene skal have et normalt børneliv,« siger Nils Strandberg Pedersen.

En række gymnasielever demonstrerede i april 2021 mod lokale skolenedlukninger. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere En række gymnasielever demonstrerede i april 2021 mod lokale skolenedlukninger. Foto: Liselotte Sabroe

Hans Jørn Kolmos er enig i, at man ikke kan hindre smitten i at sprede sig, men det er fortsat muligt at mindske smitten:

»Håndhygiejne er det vigtigste, men det er også vigtigt, der bliver gjort ordentligt rent. Det tror jeg måske man har glemt lidt igen,« siger professoren.

»Og så skal man huske at lufte ordentligt ud i skolerne. Det er vanvittigt vigtigt, da coronavirus kan spredes gennem luften.«

Torsdag meldte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at det forventer, at tage en beslutning om vaccinen fra Pfizer til børn i alderen 5 til 11 år.

Det betyder, at vaccinen allerede i december kan være klar til brug i Europa og i Danmark, hvis myndighederne mener, det er en god idé.

»Vaccinen er jo først lige godkendt i USA, så det kunne være fint at få lidt flere erfaringer, inden vi træffer den endelige beslutning i Danmark. Vi skal være sikre på, at der er gode erfaringer med vaccinen, når coronavirus er så mild hos børn,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Fredag har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bedt Epidemikommissionen om at vurdere, om covid-19 igen bør betegnes som en samfundskritisk sygdom.