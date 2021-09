3.402.

Så mange mundbind er blevet til en enorm kugle, der har fået navnet Dysplastic Planet. Det er kunstner og klimaaktivist Bodil Fosgaard, der står bag, og siden februar har hun samlet mundbind ind for at markere den miljøkatastrofe, som indtrådte, da covid-19 brød ud.

»Vi skal passe på vores planet. Man vurderer, at det tager 450 år, før et mundbind er nedbrudt. Jeg synes, det var en god måde at visualisere, at de her mundbind, som jo er blå, nærmest 'plastrer' vores planet til med plastik,« fortæller hun til B.T. og fortsætter:

»Det får noget opmærksomhed på en helt anden måde, end når man bare ser et mundbind ligge på jorden.«

Foto: Bodil Fosgaard Vis mere Foto: Bodil Fosgaard

Og reaktionerne på Bodil Fosgaards kunstværk har været mange. For da hun i sidste uge trillede den gigantiske kugle fra Valbyparken til Tingstedet, måtte folk lige kigge en ekstra gang, fortæller hun.

»Når man kommer trillende med sådan en kæmpe bold, så tænker folk 'what, er det seriøst. Hvor mange er der lige der' og det er jo egentlig den opmærksomhed, der har været mit mål med det her,« fortæller hun.

I forbindelse med World Cleanup Day, der finder sted lørdag d. 18. september håber hun, at folk vil være med til at samle mundbind ind, som kan plastres på kunstværket. Herefter vil hun trille den ind til Christiansborg eller Rådhuspladsen.

Lige nu befinder den store mundbind-kugle sig på Tingstedet i Valby, men Bodil Fosgaard håber på at finde en udstillingsplads til kunsværket. Hun er derfor i dialog med Den Blå Planet om at få den udstillet der.