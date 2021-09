»Du er så fuld af løgn. Send mig en kvittering. Få dig dog et rigtigt job i stedet for at snyde og bedrage din fucking perker.«

Sådan lyder mailen, som Esmat Ramzi Abuzaid modtog fra Reersø Camping i sidste uge, og som SN var de første til at skrive om.

Esmat Ramzi Abuzaid blev så frustreret over mailen, at han netop har hyret en advokat, og sammen har de sagsøgt Reersø Camping for injurier.

Han har fremsat et erstatningskrav på 25.000 kroner.

Campingpladsen, der er ejet af ægteparret Anette og Michael Rasmussen, har dog ikke tænkt sig at betale den erstatning, Esmat Ramzi Abuzaid forlanger.

Det til trods for, at de bekræfter mailen over for B.T.

»Min kone har sjoflet ham til, og det er utilgiveligt, men det har fra starten handlet om, at han vil snyde os for nogle penge,« lyder det fra Michael Rasmussen.

Grunden til den opståede mailkorrespondance skyldes ifølge Esmat Ramzi Abuzaid, at hans mor havde set en overførsel trukket af Reersø Camping – troede hun – som hun ikke kunne forstå.

Der var trukket 1.444 kroner via mobilepay på hendes konto. Derfor ville han høre årsagen til det.

Efterfølgende fandt Esmat Ramzi Abuzaid ud af, at der var tale om en fejltagelse. Campingpladsen havde ikke trukket beløbet.

Alligevel ønsker han, på baggrund af mailen, at gå videre med sagen.

Han mener, at det skal være en lærestreg for enhver, der bruger sådan et sprog.