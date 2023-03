Lyt til artiklen

Hvis man var i tvivl om, hvor kritisk det står til med opførelsen af et af landets supersygehuse, så bliver det for alvor tydeligt nu.

B.T. er således kommet i besiddelse af billeder, som kommer fra en rapport sendt til Region Nordjylland om de aktuelle udfordringer ved opførelsen af supersygehuset i Aalborg.

Og lad os tage et kig på dem.

De viser for eksempel, at der enkelte steder gror mos ud af murstensvæggene, som er fyldt med vand.

Gulvet er beskadiget af vand hele 110 steder. Foto: Region Nordjylland.

Væggene er beskadiget af vand. Foto: Region Nordjylland.

Desuden trænger der vand ind i flere lokaler, ligesom flere isoleringer er sjaskvåde med vand under. Flere murstensbelægninger er endvidere lagt forkert – enten med for meget eller for lidt mørtel, så fugt kan trænge ind, og flere steder på facaden gror der alger som følge af fugt, står der blandt andet i rapporten.

Ifølge Gorm Vestergaard, chef for mureruddannelsen på Tech College i Aalborg, er den røde facade, hvor problemerne er opstået, så katastrofal, at der kun er en udvej.

Og det er at rive det hele ned, siger han til DR.

»Jeg kan jo se, at det er stort set alle facadevægge, der lider under denne her proces. Og derfor i min optik, så er der nok kun en vej – og det er en ommer,« siger Gorm Vestergaard.

Isoleringen mellem vindue og alu-skinne er fyldt med vand. Foto: Region Nordjylland.

Han tilføjer, at hans elever var dumpet, hvis de havde lavet murværket til eksamen, hvorfor han kalder det »virkelig dårligt håndværk«.

I alt opstilles grundlæggende syv problematikker i rapporten, som omhandler belægning af mørtel, fugt og vandindtrængen.

B.T. har været i kontakt med bygge- og anlægsvirksomheden MT Højgaard, som er ansvarlig for byggeriet, men firmaet ønsker ikke at udtale sig.

Skandalebyggeriet har efterhånden flere kapitler skrevet om sig. Betongulve, som skal hugges op, fejl i elinstallationer, kæmperegninger og bakterier i vandrør er nogle af de massive problemer, som er blevet beskrevet i medierne.

Adskillige steder er belagt for lidt mørtel mellem murstene. Foto: Region Nordjylland.

... og for meget mørtel. Foto: Region Nordjylland.

Og tilbage står nu, at byggeriet bliver 1,4 milliarder kroner dyrere og først står klar i 2026 – seks år senere end planlagt.

B.T. ville gerne have spurgt projektdirektør Martin Kjær om rapporten og udtalelserne fra Gorm Vestergaard, men det har ikke været muligt. Han har dog tidligere kaldt situationen bekymrende og erkendt, at han ikke ved, hvordan det skal løses.

Dét – samt de økonomiske konsekvenser og en tidshorisont – bliver konkretiseret i en ny rapport.

B.T. har tidligere talt med Mads Duedahl, regionsrådsformand i Region Nordjylland, der kalder situationen dybt frustrerende.

Hvordan budgetoverskridelsen skal finansieres, ved han dog ikke endnu.

De mørke pletter på facaden viser, hvor vand er trængt ind. Foto: Region Nordjylland.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) sagde tirsdag i Folketingssalen, at problemerne med supersygehusene, som også omhandler Odense og Hillerød, er uacceptable.

Hun henviser dog til, at byggerierne er regionernes ansvar.