Skal København være en by for biler eller borgere?

Debatten om at fjerne i forvejen eftertragtede parkeringspladser i København og omdanne gader til grønne oaser har været heftig. Men nu er de bilfrie gader på vej.

Og det ser Vibeke Vinther frem til. Hun ønsker, at Saxogade på Vesterbro skal blive udvalgt til en af de bilfri gader, som Københavns Kommune har en vision om at udvikle ti af.

»Der er jo ingen, der vil sidde i en grøn oase og sige: 'Det havde været bedre med parkeringsplader her'.«

De første spæde skridt er allerede taget i projekt 'bilfri gader i København,' efter at Teknik- og Miljøudvalget har vendt forslaget fra SF.

For selvom De Konservative har blokeret for forslaget, og det derfor skal behandles i Borgerrepræsentationen, vil forslaget alt andet lige få flertal.

Flere bilfrie gader i København...

Det betyder, at beboerforeninger og erhvervsgrupper, der har ideer til, hvordan den lokale bygade kan forvandles til et grønt byrum, kan søge om kommunale penge til at realisere ideen.

Den mulighed griber Vibeke Vinther, forstander for Settlementet Vesterbro, der mener, at Saxogade på Vesterbro skriger efter at få flere træer og færre biler.

»Drømmen om en bilfri Saxogade har været der i mange år, det kan jeg læse i årsberetninger fra mange år tilbage. Det spiller sammen med, at vi er en socialøkonomisk handelsgade, der selvfølgelig er sociale og skal have det til at løbe rundt økonomisk, men også arbejder ind i grøn omstilling,« fortæller hun.

Lige nu har Saxogade, den del der går fra Istedgade og ned mod Litauens Plads på Vesterbro, omkring ni parkeringspladser, heraf eller to delebilpladser.

Men de pladser, der sjældent står ledige, skal fjernes, mener Vibeke. Og ideerne om, hvad de skal erstattes med, er mange.

Vibeke Winther er forstander for Settlementet Vesterbro og ønsker en grøn Saxogade.

»Vi drømmer om træer hele vejen ned ad gaden i stedet for biler. At der er grøn beklædning hele vejen op ad vores butikker, at der kommer en cykel- og vandresti, som snor sig ned ad gaden. Man skal omgives af bede med blomster med biodiverse blandinger, der tiltrækker insekter, buske og bær,« fortæller hun og fastslår:

»Der skal være grønne træer hele vejen ned, så ingen er i tvivl om, hvilken årstid det er.«

Og så er der den ikoniske stjerne på midten af gaden, som kunstner Erik Clausen har designet.

»Den kalder vi for forsamlingshuset. Her skal der være forskellige aktiviteter, som vi kan lave sammen, eksempelvis vores fællessang eller undervisning i tango og salsa. På den måde kan vi mødes på tværs og hæve blikket lidt fra skærmene,« siger Vibeke.

Kunstneren Erik Clausen har designet stjernen på Saxogade.

Men hvis man bare én gang har prøvet at finde parkering på Vesterbro, ved man, at det kan være en udfordring. Og den vil ikke blive mindre ved at fjerne de i forvejen meget eftertragtede parkeringsplader.

Og det faktum anerkender Vibeke da også.

»Vi er klar over, at der vil være nogle mennesker, som ikke kan parkere her, som de plejer. Og at det er et problem for folk, der arbejder uden for byen,« siger hun og henviser til den grønne omstilling.

»Det er politikerne, der skal eksperimentere med det her, så vi arbejder ind i den grønne omstilling, som vi alle er klar over, at vi skal arbejde med – og det skal bare være nu. Og som jeg har forstået politikerne, arbejder man på at finde en løsning på det, eksempelvis med mere fokus på delebiler, og tager det trin for trin i takt med etablering af de grønne gader.«

B.T. har tidligere talt med medlem af Teknik- og Miljøudvalget for SF Astrid Aller, der ønsker 100 bylivsgader i København.

Og Aller anerkender også, at de grønne gader vil øge presset på bilejerne – måske til at droppe køretøjet.

»Det er en risiko, men det vil få langt flere københavnere over i delebilordninger. 25 procent af bilerne i København står stille fra mandag til fredag, så det er ikke alle, der bruger bilen hver dag,« lyder det.

Deadline for ansøgninger fra borgerne til oprettelse af bylivsgader er 1. september.