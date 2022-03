Det bliver endnu sværere at finde et sted at stille sin bil, når Københavns Kommune begynder at fjerne parkeringspladser til fordel for små grønne oaser på veje fordelt ud over hele byen.

De første spæde skridt er nu taget i den proces, efter at Teknik- og Miljøudvalget i denne uge har vendt forslaget fra SF.

I første omgang er sagen dog midlertidigt sparket til hjørne, fordi De Konservative på rådhuset har blokeret for forslaget, der nu skal behandles i Borgerrepræsentationen i stedet. Her vil forslaget dog alt andet lige få flertal.

Og det bekymrer gruppeformand hos De Konservative i København Helle Bonnesen, der forklarer, hvorfor hun benyttede sig af den såkaldte standsningsret i udvalget:

»Vi føler, at sagen skal have borgernes bevågenhed. Jeg tror, at der er mange, der ikke er klar over, hvad det her vil komme til at betyde,« siger hun.

Ifølge Helle Bonnesen vil færre parkeringspladser på én gade medføre et pres på omkringliggende sidegader. Der er i forvejen flere p-licenser i kommunen, end der er parkeringspladser.

»Vi vil miste en stor bunke parkeringspladser, og de omkringliggende gader vil komme til at opleve et massivt pres. Vi begynder at nærme os et ‘gøgerede-princip’, hvor man skubber problemerne over til andre, mens man selv har det godt i sin egen rede,« siger hun.

Forslaget om de såkaldte bylivsgader vil også resultere i lukkede eller ensrettede gader med dårligere fremkommelighed og trafikpropper til følge, frygter Helle Bonnesen.

Forslaget er allerede finansieret i de seneste budgetforhandlinger. Her er der afsat ti millioner kroner i første omgang. Det skal give omkring ti gader i København, hvor parkeringspladser til biler nedlægges. I stedet skal der etableres eksempelvis plantebede eller gadetræer.

På sigt skal der være 100 bylivsgader, hvis det står til SF.

»Der bliver flere og flere københavnere, der skriger efter grønne områder. Især i de gamle brokvarterer, hvor folk bor småt,« siger medlem af Teknik- og Miljøudvalget for SF Astrid Aller.

»Det her vil give borgerne et sted, hvor man kan mærke solen på sit ansigt, og det sker ikke på gader, hvor der er biler,« fortsætter hun.

Borgerne selv får indflydelse på, hvilke veje der skal omdannes til bylivsgader. Pengene er sat af til en pulje, som borgerne kan ansøge om at få del i.

Det bliver dog kommunen selv, der får det afgørende og sidste ord, når ansøgninger er modtaget.

Astrid Aller anerkender, at færre parkeringspladser vil øge presset for de københavnerne, der har bil og oplever det som en stor gene ikke at kunne komme til at parkere, før de har cirkuleret i halve timer omkring vejene nær hjemmet.

»Det er en risiko, men det vil få langt flere københavnerne over i delebilordninger. 25 procent af bilerne i København står stille fra mandag til fredag, så det er ikke alle, der bruger bilen hver dag.«

»Vi har alt for mange biler i København,« fortsætter hun.

Deadline for ansøgninger fra borgerne til oprettelse af bylivsgader er 1. september.