Når en person falder om med et hjertestop, er sekunderne, fra hjertet stopper til hjertemassagen påbegyndes, dyrebare.

Alligevel gælder der ikke særregler, når en frivillig hjerteløber eller akuthjælper rykker ud til en nødstedt borger. Færdselsreglerne skal overholdes.

Det siger ministeren med ansvaret, transportminister Benny Engelbrecht (S).

»De frivillige akuthjælpere yder en vigtig indsats i forbindelse med kritiske situationer og ulykker. Akuthjælperne har ofte mulighed for at komme hurtigt frem til en kritisk situation, fordi de bor i området nær det akutte tilfælde og kan hjælpe lokalt.«

»Det ændrer imidlertid ikke på, at alle skal overholde færdselslovens regler, medmindre der er tale om udrykningskørsel i henhold til færdselslovgivning,« siger Benny Engelbrecht til beredskabsinfo.dk.

I færdselsloven gælder en særlig bestemmelse om, at man har tilladelse til at køre privat udrykningskørsel, hvis man kører med alvorligt syge eller tilskadekomne. For at signalere dette skal man hænge en hvid dug eller et lagen foran på bilen, så det tydeligt kan ses.

Hjerteløbere og akuthjælpere er dog ikke omfattet af den lovbestemmelse, selvom de i lignende grad har med alvorligt syge og tilskadekomne at gøre.

Frivillige hjerteløbere og akuthjælpere assisterer hver dag sundhedsvæsenet ved at rykke ud, når ulykken sker, men de kan altså ikke sætte sig selv ud over loven og bringe sig selv i fare.

Synes du, at hjerteløbere skal have lov til at bryde færdselsloven, når de rykker ud?

I Nordjylland beder man endda akuthjælperne om at underskrive en kontrakt, hvor de lover at overholde færdselsloven, når de rykker ud.

Hjerteløber-systemet fungerer via en app, hvor hjerteløberen får en notifikation, hvis der er melding om et hjertestop tæt på ens placering.

Tilmeldingen til hjerteløberordningen eksploderede efter Christian Eriksen faldt om på banen i Parken under Danmarks kamp mod Finland ved EM-slutrunden.

Weekenden inden Eriksens hjertestop tilmeldte 90 personer sig ordningen. Det tal steg til 702 den følgende weekend.