Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det vækker opsigt hos begge fløje på Christiansborg, at puklen i klagesager i sundhedsvæsenet vokser.

Som B.T. søndag har fortalt fik klagerne i 2022 medhold i 1.183 sager, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har rejst kritik af en læge eller anden ansat i sundhedsvæsenet, og indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) bliver nu kaldt i samråd om sagen.

»Det er en meget bekymrende tendens, og jeg tror, det er udtryk for, at vi har et sundhedsvæsen, der er presset i knæ både i forhold til diagnosticering og behandling. Det er klart, at jo større arbejdspres der er, jo større risiko er der for, at der kan ske utilsigtede fejl,« siger Peder Hvelplund, der er sundhedsordfører for Enhedslisten, og kalder Sophie Løhde i samråd.

SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, er også bekymret.

Se de vilde tal 2022 : Afgjorte klager: 3.824

Kritik: 1.183 ​2021 : Afgjorte klager: 3.437

Kritik: 1.015 2020 : Afgjorte klager: 2.799

Kritik: 927 2019 : Afgjorte klager: 1.493

Kritik: 516​ ​2018: Afgjorte klager: 1.867

Kritik: 593 Kilde: Aktindsigt hos Styrelsen for Patientklager

»En stigning i antallet af klager i sundhedsvæsenet er en alarmklokke, som skal tages alvorligt,« siger hun og tilføjer:

»Vi ved jo ret beset ikke, hvad der er årsagen til stigningen. Vi ved dog, at sundhedsvæsenet er hårdt presset af mangel på personale og sengepladser. Vi har desværre også kendskab til konkrete sager, som kan have forårsaget stigningen.«

Hun henviser til de forsinkede kræftbehandlinger på Aarhus Universitetshospital og fejlagtige benamputationer i Region Midtjylland.

Senest er det kommet frem, hvordan en kirurg på Odense Universitetshospital mistede et stykke plastik i Henriette Haahr Christensens hjerte.

TIP OS Har du oplevet behandlingsfejl på sygehuse? Skriv til B.T.s journalister Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk og Per Børding på pebg@bt.dk

Også i blå blok er der bekymring.

»Når vi ser en stigning som den her, i antallet af patientklager, så skal vi tage det alvorligt og sikre os, at vi kommer til bunds i årsagerne til stigningen,« siger Jens Henrik Thulesen Dahl, der er sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne, og fortsætter:

»Vores sundhedssystem skal være indrettet efter borgerens behov, og derfor skal det altid give anledning til bekymring, når flere klager over den konsultation, behandling eller lignende, de har modtaget i sundhedsvæsenet eller fra en konkret sundhedsmedarbejder.«

Samtidig er der hård kritik af Sophie Løhdes udmelding om stigningen i klagesager.

Inderigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har sendt svar på mail, hvor hun oplyser, at der er igangsat et arbejde med at gentænke patientklagesystemet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inderigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har sendt svar på mail, hvor hun oplyser, at der er igangsat et arbejde med at gentænke patientklagesystemet. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Sundhedspersonalet gør hver dag deres bedste for at hjælpe patienterne bedst muligt, og derfor er det altid ærgerligt, når en behandling i sundhedsvæsenet ender med en klage, og særligt når klagen fører til kritik. Men klagesystemet er også en vigtig vej til læring, så sundhedsvæsenet kan udvikle sig og blive bedre. Derfor har vi igangsat et arbejde med at gentænke patientklagesystemet, så sundhedsvæsenet i endnu højere grad kan uddrage læring af sagerne,« skrev ministeren i en mail som reaktion på eksplosionen i klager.

Peder Hvelplund er forundret over, at klagesystemet kaldes for en vigtig vej til læring.

»Det er en ufattelig arrogant tilgang, ministeren udviser. Der er jo tale om konkrete menneskeskæbner. Patienter der udsættes for fejlbehandling og personale der udsættes for helt urimelige arbejdsbetingelser,« siger han og tilføjer:

»Ministeren må i samråd forklare om regeringens svar på det stigende antal patientklager er, at fejlbehandling og uacceptable arbejdsvilkår er en positiv udvikling for at skabe læring. Det er jo absurd.«

SF er også dybt utilfreds med Sophie Løhdes udtalelse.

»Det er et dybt bekymrende svar, som på ingen måde imødekommer de akutte problemer, som patienter og personale oplever i sundhedssektoren. Vi har ikke brug for at gentænke patientklagesystemet. Vi har brug for indsatser, som forebygger, at patienter får brug for at klage,« siger Kirsten Normann Andersen.

I marts satte SVM-regeringen i øvrigt en Sundhedsstrukturkommission i gang, og da var meldingen, at den 'skal gentænke sundhedsvæsenets organisering'.

Sophie Løhde, du siger, at der er sat arbejde i gang med at gentænke patientklagesystemet. Der er også sat en Sundhedsstrukturkommission i gang. Hvornår kommer der helt reelle politiske beslutninger, der kan stramme op for fejl og lange ventetider på hospitalerne?

Til det svarer ministeren på mail, at der allerede er forhandlet en akutplan til to milliarder kroner på plads, der skal lette presset på sygehusvæsenet, og så er der iværksat 15 nye akutberedskaber, der bl.a. består af nye akutbiler.

»Derudover har vi nedsat en Sundhedsstrukturkommission med eksperter, der skal komme med bud på, hvordan vi kan skabe et bedre og mere sammenhængende sundhedsvæsen. Og når anbefalingerne er klar, vil vi foretage de nødvendige ændringer, der skal til for at fremtidssikre vores sundhedsvæsen,« slutter hun mailen.