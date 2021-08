Der er ikke mange smil på Dalum Bazars smiley-rapport. Tværtimod har butikken modtaget endnu en sur en af slagsen.

Rapporten er resultatet af et kontrolbesøg foretaget 24. august. Et besøg, som efterfølgende har fået fødevaremyndighederne til at politianmelde Dalum Bazar.

Kun en enkelt af butikkens seneste fire smileyer er smilende.

Den seneste sure smiley er givet efter, at Fødevarestyrelsen igen har konstateret salg af ikke-letfordærvelige fødevarer med overskreden 'bedst før'-dato.

»Det er ikke farlige varer, men krydderier og bulgur, der har været udgået,« fortæller Oussama Saad til B.T.

Ifølge ham har Fødevarestyrelsen fortalt ham, at han ikke er politianmeldt endnu, selvom det står i rapporten.

»Jeg har ikke læst rapporten,« fortæller han.

Han har ejet butikken i et halvt års tid, og ifølge ham skyldes de mange sure smileyer alene, at skiltningen ikke har været i orden.

»Ved sidste besøg fortalte de mig, at jeg skulle lægge skilt på hver enkelt vare. Nu siger de, at det er bedre, hvis vi samler de udgåede varer og sætter et tydeligt skilt på. Vi har gjort, hvad de ville have.«

Ved en kontrol i starten af juni blev op mod 70 procent af de ikke-letfordærvelige fødevarer – ifølge dokumentationen fra Fødevarestyrelsen – solgt efter 'bedst før'-datoen. Den udlægning kan Ousama Saad imidlertid ikke genkende.

»Det passer ikke. Det er ikke over otte procent,« siger Oussama Saad, der fortæller, at de ikke letfordærvelige varer, der har overskredet 'bedst før'-datoen, nu er samlet på et stativ i butikken.