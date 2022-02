»Mias tragiske skæbne er desværre et billede af en virkelighed, som vi alle frygter – både som forældre, ven og arbejdsgiver.«

Ordene kommer fra June Jessen, der er bestyrer af spillestedet Tribunen. Som arbejdsgiver tager hun nu ansvar for, at unge føler sig trygge i nattelivet på baggrund af det tragiske drab i Aalborg.

Oven på den sagen om 22-årig Mia Skadhauge Stevn, der forsvandt på vej hjem fra en bytur i Aalborg, har utrygheden spredt sig i nattelivet. To mænd er nu sigtet for drab på den unge kvinde.

Men det skal være trygt for unge at gå i byen – og at komme hjem igen. Derfor har man på musikbaren og natklubben Tribunen i Haderslev gjort et nyt tiltag.

»Vi har lavet et udeareal med bænke, hvor man kan komme og sidde og vente, hvis man føler sig utryg ved at skulle vente på et lift hjem. Vi lader døren stå åben for unge, der vil være, hvor der også er andre folk – udelukkende for at skabe tryghed,« siger June Jessen, der er bestyrer og medejer af Tribunen.

De festglade unge blev normalt smidt væk fra det udendørsareal, som nu er blevet en form for ventestation efter lukketid. Men hvorfor skal der egentlig en tragisk hændelse til, før at man har fået øjnene op for at skabe tryghed for unge, når der er sagt 'tak for i aften'?

»Tryghed har altid været en ting, vi har gået op i, men mest i åbningstiden. Men efter hændelsen med Mia tror jeg, det har ramt mere personligt,« forklarer 31-årig June Jessen og uddyber:

»En af mine bartendere fortalte sidste weekend, at hun skulle i byen i Aalborg – og jeg mærkede en stor uro, da Mia forsvandt. Og nu har jeg som bestyrer mulighed for at gøre en forskel, så hvorfor ikke skabe tryghed her i Sønderjylland over noget, der er sket i Aalborg?«

Det er ude foran Tribunen, at unge kan vente sammen i de sene nattetimer.

På Tribunen bliver de ansatte derfor nu hængende en time efter lukketid for at rydde op, og selv om de ikke må lukke nogen ind, vil døren være åben.

»Budskabet i det her er, at man skal føle sig tryg – ikke kun som pige, men også som ung knægt. De unge mennesker, som begynder at skulle gå i byen nu, tror jeg kan være ret påvirket af tragedien.«

Og det er ikke kun June Jessen, der er glad for, at hun har taget initiativet.

På Tribunens profil på Facebook har hun nemlig lavet et opslag, hvor hun fortæller om det nye tilbud til de unge. Og her vælter det ind med positive kommentarer som:

»Mange tak!!! Hvor er det rart at vide!!! Kh fra mor til en 18- og 20-årig!!« og »Virkelig godt initiativ – tak til jer for at række ud til jeres gæster og tage medansvar.«

Og de ord er June Jessen rørt over.

»'Kh fra mor' – det rører noget inde i hjertet. Det er godt, at forældrene ved, at vi gør, hvad vi kan for at passe på deres børn.«

Til slut kommer bestyreren med en opfordring:

»Det er vigtigt, at de unge benytter sig af tilbuddet. Jeg håber meget, at folk vil tage imod det, række ud og bruge det.«