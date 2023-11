»Nogen snyder os jo. Vi bliver jo harme og tænker, at det er vores penge. Og så er der bare nogen, der beholder dem.«

Sådan lyder det fra Rune Moustgaard, der sammen med sin hustru Pernille Moustgaard driver overnatningsstedet Lundsgaard Bed&Breakfast på Fyn.

Rune Moustgaard mener, at Booking.com skylder dem knap 200.000 kroner.

Efter omtrent 13 upåklagelige år, hvor der ikke har været problemer, går samarbejdet mellem de to parter galt i 2023, forklarer han overfor B.T.

Booking.com har ikke ønsket at stille op til et interview, men oplyser i et skriftligt svar til B.T., at de nu vil kontakte Rune og Pernille Moustgaard for at løse problemet:

'Vi bestræber os altid på at støtte vores overnatningspartnere ved enhver henvendelse, de har om betalinger eller fakturaer. Vi er ved at undersøge partnerens sag, som du har gjort os opmærksom på, og vil kontakte dem direkte for at besvare deres spørgsmål og tilbyde support.'

Rune Og Pernille Moustgaard beskriver forløbet med Booking.com som det totale kaos.

Efter flere mails hvor der, ifølge parret, ikke skete noget, bad Booking.com dem om selv at udfylde et skema over deres gæster helt tilbage til april måned.

De skulle derfor selv registrere, hvem der havde booket hos dem, hvornår og hvor længe.

Pernille Moustgaard, der er uddannet økonom og bogholder for forretningen, udfyldte skemaerne i oktober og kunne regne sig frem til, at bookingportalen skylder dem 194.139 kroner. Og så begyndte ventetiden.

Rune og Pernille Foto: Foto: Privatfoto Vis mere Rune og Pernille Foto: Foto: Privatfoto

»Det er os, der skal gøre dem opmærksomme på, hvad vi mangler. Det burde de jo selv have overblik over. Vi har udfyldt deres skemaer – det står sort på hvidt, og det er jo deres tal. Det er ikke vores tal,« forklarer Rune Moustgaard.

Derfor forstår parret heller ikke, hvorfor det ikke har været muligt at modtage det korrekte beløb siden april måned.

Booking.com har tidligere på måneden forklaret overfor B.T., at de har oplevet tekniske problemer, og derfor er der gået koks i betalingen af forskellige danske overnatningssteder. Men den køber parret ikke lige med det samme.

»Det er foruroligende. Har de ikke nogen penge? Hvordan har de ikke styr på, hvad de skal udbetale?« spørger Rune Moustgaard.

Ventetiden er ubærlig. For det har, ifølge Rune Moustgaard, ikke været muligt at komme i en ordentlig dialog med bookingportalen, siden de tog kontakt i oktober måned.

Det er de ikke ene om. Som B.T. tidligere har beskrevet, oplevede Bella Hessellund, ejer af Skelby Præstgaard Bed&Breakfast, også et kaotisk forløb.

De har alle en oplevelse af, at det ikke er den danske afdeling af Booking.com, der behandler henvendelserne.

»Det, jeg savner mest, er dialogen. Jeg tror, at de bliver begravet med henvendelser, men det ligner autosvar,« forklarer Rune Moustgaard og uddyber:

»Man sender en brevdue, men den kommer aldrig hjem igen.«

Den manglende dialog har efterladt parret i frustration og med en følelse af afmagt.

»For os er det mange penge. Det er ikke fair,« uddyber Rune Moustgaard.

Parret har endnu ikke fået hele betalingen fra Booking.com, men har modtaget forskellige beløb, der har været svære at bogføre.

Beløbene har varieret i størrelse fra 700 kroner til 99.000 kroner, men parret kan ikke 'henføre' dem til noget, fordi der ikke kommer en forklaring på, hvad de dækker over.

Dog har parret altså stadig omkring 190.000 kroner til gode, forklarer de.

Lundsgaard Bed&Breakfast er langt fra det eneste overnatningssted i Danmark, der har oplevet problemer med bookingportalen.

Bella Hessellund blev nødt til at lukke sin forretning som følge af manglende betaling fra Booking.com. Hun kunne ikke se sig ud af problemet, derfor sælger hun sin grund og slukker for drømmen.