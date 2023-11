Manglende betaling, forkerte beløb og forskellige forklaringer.

Det er, hvad Skelby Præstegaard Bed&Breakfast-ejer Bella Hessellund har oplevet i forbindelse med sit samarbejde med Booking.com.

Hun forklarer overfor B.T., at 2023 har været et 'katastrofalt år,' hvor hun til sidst har erkendt, at hun må slukke drømmen og lukke sit og sin mands Bed&Breakfast og sælge grunden.

Og det, forklarer hun, er grundet Booking.com.

Hun ejer nemlig et af de overnatningssteder i Danmark, der ikke har modtaget betaling fra virksomheden, og når hun har, har det, ifølge hende, været forkerte beløb.

Hun mener, at bookingportalen i dag skylder hende op til 50.000 kroner.

Skelby præstegaard har været et Bed&Breakfast de seneste tre år. Nu er det slut. Foto: Foto: Privatfoto Vis mere Skelby præstegaard har været et Bed&Breakfast de seneste tre år. Nu er det slut. Foto: Foto: Privatfoto

»Det er jo tragisk. Det kan simpelthen ikke være rigtigt,« forklarer Bella Hessellund.

Spidskandidat for socialdemokratiet i Europa-Parlamentet Christel Schaldemose var chefforhandler på den nuværende lovgivning om, hvordan platforme må opføre sig overfor forretningsdrivende. Men hvis den nuværende lov ikke fungerer, skal der, ifølge Schaldemose, laves nogle nye.

»Der er en forpligtigelse til at opføre sig ordentligt. De skal være fair og ikke misbruge deres dominerende stilling,« forklarer hun og fortsætter:

»Mange er blevet dybt afhængige af Booking.com, der jo er blevet så store, at de dominerer hele markedet.«

For de historier – som Christel Schaldemose har hørt fra mindre forretningsdrivende, der benytter sig af Booking.com har forarget hende.

»Det er jo grotesk, at det er Booking.com, der ikke har styr på deres ting. Og det har jo taget flere måneder,« uddyber Europa-parlamentarikeren.

Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet. Foto: Asger Ladefoged

Booking.com har ifølge Bella Hessellund været svære at få fat i på telefonen, og over mail oplever hun, at det ikke er den danske afdeling, som besvarer hendes henvendelse.

Hun mener, det er uacceptabelt, når det er en stor virksomhed, der sidder på en større del af markedet – og derfor tæt på umuligt at undgå, hvis man gerne vil drive et Bed&Breakfast.

»Jeg kan jo se, hvor lille jeg er i det her. Det er frustrerende, at der er så stor en magt, som udnytter de små,« uddyber hun.

Bella Hessellund kan ikke længere magte at kæmpe imod den store virksomhed. Derfor er håbet om at se de sidste penge, hun mener, at de skylder, heller ikke stort.

»Helt ærligt, jeg tror ikke, at jeg får mine penge at se,« forklarer hun.

Booking.com har ikke ønsket at stille op til et interview, men har derimod svaret på kritikken skriftligt til B.T.

'Vi har arbejdet ihærdigt på at løse de uventede problemer med forsinkede betalinger, der berørte nogle af vores partnere. Vi har forsøgt at kompensere partnere for den påvirkning, dette tekniske problem havde for dem og deres virksomheder – det var bestemt ikke den oplevelse, vi ønskede for vores partnere,' indleder Booking.com, og tilføjer:

'Med hensyn til partneren, du nævner, så har vi svaret dem, da de kontaktede os på vores e-mail for betalinger og har siden talt med dem i telefonen, og vi kan bekræfte, at alle skyldige beløb, nu er blevet betalt. Vi er dog i kontakt med partneren for at sikre, at disse betalinger også rent faktisk er modtaget – og vi vil fortsætte med at tale direkte med partneren, indtil sagen er helt løst.'

Men det billede kan Bella Hessellund ikke genkende. Hun har nemlig fortsat ikke modtaget de 50.000 kroner, som hun mener, at de skylder.

»Det er super flotte ord, de har bare ingen hold i virkeligheden. Booking.com er fulde af løgn. De har ikke betalt, hvad de skylder,« forklarer hun, og fortsætter:

»Det er grimt, nedværdigende og arrogant af dem.«

Christel Schaldemose skal mødes med Booking.com en gang i næste uge, hvor hun understreger, at hun vil tale 'de små folks' sag.

Derudover ryger spørgsmålet nu til kommissionen i Europa Parlementet, der skal vurdere, hvorvidt det er 'rimeligt,' at techgiganter kan opføre sig på denne måde.

»Hvis EU-Kommissionen mener, at det er okay, så skal vi ændre loven,« forklarer Christel Schaldemose, og fortsætter:

»Vi er jo på herrens mark. Booking.com opfører sig fuldstændig uacceptabelt overfor de her små værter. De har typisk ikke kassekredit eller ansatte. De bliver trynet af et kæmpe selskab.«

B.T. har set dokumentation for Bella Hessellunds regnskab.