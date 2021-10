Flere, der bor tæt på store hoved- og motorveje, oplever, at nattesøvn forstyrres, og at samtaler i haven bliver overdøvet af enerverende lyd. Men gode intentioner om at mindske lyden med støjskærme er ikke tilstrækkeligt til at løse problemet.

Det mener Claus Veronese Nielsen, der arbejder som arkitekt, akustiker og designer.

»Hovedproblemet i alle støjskærme, der laves lige nu, er, at det ikke virker godt nok. Vejdirektoratet gør dem bare højere og højere,« siger han.

Claus Veronese Nielsen har kontaktet B.T., efter vi i den forgangne uge skrev om et par, der oplevede, at støjen var blevet væsentlig formindsket efter opførelsen af en ny, gennemsigtig støjmur. Samtidig oplevede en kvinde på samme vej dog, at støjen var blevet værre.

Støjmuren i Ribe, som B.T. tidligere har skrevet om. Støjmuren har gjort livet lettere for nogle, mens andre synes, de oplever mere støj. Foto: privat. Vis mere Støjmuren i Ribe, som B.T. tidligere har skrevet om. Støjmuren har gjort livet lettere for nogle, mens andre synes, de oplever mere støj. Foto: privat.

Claus Veronese Nielsen mener, det er et generelt problem, at nogle naboer til støjmure vil opleve, at lyden bliver forstærket, selvom intentionen egentlig er det modsatte.

Det skyldes dels, at støjskærmen ikke bliver placeret tilstrækkelig tæt på lydkilden, og dels, at lyden ikke 'bøjes af', forklarer han:

»Det kan ikke lade sig gøre at mindske lyden nok, når man har en sekssporet motorvej. Afstanden fra den fjerneste bil er simpelthen for stor til, at man kan sige, det er tæt på kilden,« siger han og uddyber, hvad han mener med, at 'lyden ikke bøjes af':

»Hvis du for eksempel sprøjter vand på en husfacade, så er der noget vand, der kanter sig rundt om. Det samme sker også med lyd,« siger han.

Kunne du finde på at bosætte dig nær en støjende vej?

Claus Veronese Nielsen foreslår to løsninger.

Den ene er, at man som husejer sørger for at etablere støjafskærmning tæt rundt om terrassen eller legepladsen eller tæt på de vinduer, der står på klem om natten. Den anden er en opgave for myndighederne og en løsning, som Claus Veronese Nielsen selv har opfundet.

Han kalder løsningen Topsorber, og den ligner et T-formet topstykke, som sættes på selve støjafskærmningen (se foto).

Claus Veronese Nielsen har tidligere kontaktet transportminister Benny Engelbrecht med sin løsning. Svaret fik han dog ikke meget ud af:

Claus Veronese Nielsen har fundet på at bygge en såkaldt Topsorber, der ligner et T-formet topstykke, som sættes på selve støjafskærmningen for at mindske støj. Foto: Privat. Vis mere Claus Veronese Nielsen har fundet på at bygge en såkaldt Topsorber, der ligner et T-formet topstykke, som sættes på selve støjafskærmningen for at mindske støj. Foto: Privat.

»Jeg kan ikke forholde mig konkret til effekten ved dit foreslåede produkt, som jeg kan forstå, du ønsker at udbrede. Men det er min holdning, at vi bør benytte alle relevante redskaber til at sikre så effektfuld og omkostningseffektiv en støjbekæmpelse som muligt. Jeg har derfor videresendt din henvendelse til Vejdirektoratets orientering,« skrev Engelbrecht i et svar til Claus Veronese Nielsen 14. januar 2020.

Vejdirektoratet er bekendt med Claus Veronese Nielsens henvendelse, men det er ikke noget, de er gået videre med.

Til gengæld arbejder Vejdirektoratet i Tapsøre i Sønderjylland med en lignende løsning med en afskærmning på toppen af støjskærmen, fortæller chefkonsulent i Vejdirektoratet Jakob Fryd:

»I princippet er støjreduktionen lidt det samme. Vi er spændt på, hvordan det kommer til at gå. Vi formoder, at det vil kunne mindske lyden med nogle få decibel. Hvis løsningen viser sig at være god, så skal den videreudvikles, og så vil man skulle lave en form for udbud af det,« siger han.

Han fortæller, at overdækning, dvs. tunneler, er den mest mest støjdæmpende løsning, der findes. Men det er en meget dyr løsning. Derfor er det ofte en kombination af flere løsninger, der finder vej til de danske veje, herunder støjabsorberende asfalt og støjskærme.

Jakob Fryd anfægter ikke, at nogle borgere vil opleve, at støjen ligefrem bliver værre, når der opsættes nye støjskærme. Han pointerer dog, at den faktiske støj ikke forøges bag en ny støjskærm.

»Når vi sætter støjskærme op, så er der nogle, der bliver tilfredse, andre kan ikke mærke forskel, og så er der en gruppe, der mener, at støjen er forøget. Men der er meget psykologi i det her. Det vil sige, at den akustiske hukommelse kan være svær at gribe fat i, når man oplever en forandring i lydmiljøet, som automatisk opstår, når man opsætter en støjskærm,« siger han.

De ti mest trafikerede motorveje Køge Bugt Motorvejen: 142.100 biler dagligt Motorring 3: 128.000 biler dagligt Amagermotorvejen: 115.600 biler dagligt Holbækmotorvejen: 103.100 biler dagligt Helsingørmotorvejen: 100.200 biler dagligt Østjyske Motorvej: 91.800 biler dagligt Sønderjyske Motorvej: 87.300 biler dagligt Fynske Motorvej: 79.800 biler dagligt Motorring 4: 78.000 biler dagligt Nordjyske Motorvej – Limfjordstunnelen: 77.800 biler dagligt Ovenstående tal er baseret på en gennemsnitlig dag. Kilde: Vejdirektoratets rapport 'Statsvejnettet 2020'

Ifølge Miljøstyrelsen ligger omkring 723.000 danske boliger i områder, der ligger over grænseværdien. I et udspil fra april i år om en langsigtet infrastrukturplan fremgår det, at regeringen vil afsætte tre milliarder kroner til støjsikring i Danmark.