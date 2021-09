Fredag morgen fortsatte de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser på de aalborgensiske hospitaler.

Her nedlagde sygeplejersker arbejdet i en time på trods af, at Arbejdsretten torsdag slog fast, at de deltagende sygeplejersker skal betale en bod på 86 kroner per time de nedlægger arbejdet, ligesom de heller ikke får løn for timerne.

Jytte Wester, der er formand for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland, forstår godt, at sygeplejerskerne er utilfredse, men tager afstand fra måden at vise det på.

»Det er jo et billede af den grundlæggende utilfredshed over, at der ikke er taget politisk ansvar. Men det her er ikke vejen frem, og jeg opfordrer sygeplejerskerne til at genoptage arbejdet,« siger hun.

Regeringen greb i slutningen af august ind i den varslede strejke og afsluttede den med et lovindgreb, hvor de gennemførte den overenskomst, sygplejerkserne havde afvist.

De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser lægger desuden pres på sygehusene, hvor ikke bare sygplejerskekonflikten spiller ind, men også hele coronasituationen.

»Jeg forstår godt, at de gerne vil ud og markere den frustration, men jeg er samtidig utrolig ked af det. For dem, der kommer til at mærke det her, det er patienterne,« siger Ulla Astman, der er formand for Region Nordjylland, til TV2 Nord.

Også torsdag morgen var der 200 sygeplejersker fra Aalborg Universitetshospital Syd og Nord, der nedlagde torsdag i en time, for at vise deres utilfredshed med regeringsindgrebet.

Ifølge Jytte Wester skal kampen tages et andet sted, end ved at nedlægge arbejdet.

»Det er overenskomststridigt at presse på den her måde. Vi skal bruge andre kanaler for at råbe politikerne og arbejdsgiverne op. Vi skal gå i dialog med dem og derved lægge pres på,« slutter hun.