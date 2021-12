Mens coronapandemien har bremset udbredelsen af nogle sygdomme, så forholder det sig anderledes med den seksuelt overførte sygdom gonorré.

Ifølge Statens Serum Institut er antallet af anmeldte gonorré-tilfælde i Danmark steget med fem procent fra 2019 til 2020.

»Trods nedlukning og restriktioner følger antallet af anmeldte gonorré-tilfælde samme kurs som i de tidligere år. Antallet er fortsat stigende,« fortæller sektionsleder Susan Cowan fra Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at der blev påvist 3.303 gonorré-tilfælde i 2019 og 3.464 tilfælde i 2020.

Og det er således en stigning på fem procent.

»Under aids-epidemien i 80erne og 90erne faldt antallet af gonorré-tilfælde i Danmark til næsten ingenting. Men efter at man fik medicin til at behandle hiv-positive personer, og folk igen begyndte at undlade at bruge kondom, er det steget igen. Det vil sandsynligvis fortsætte, indtil gonorré, ligesom klamydia, finder et leje,« siger Susan Cowan.

Ifølge SSI er det de 30-39-årige mænd og 20-24-årige kvinder, der oftest får gonorré. Samtidig lyder det, at de fleste smittetilfælde findes i København.

Smitterisikoen ser ifølge SSI også ud til at hænge sammen med ens seksuelle orientering.

»Homoseksuelle mænd dyrker simpelthen mere sex og med flere forskellige partnere,« forklarer Susan Cowan.