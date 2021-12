Er du nervøs for, at ubudne gæster tømmer dit hjem, når du er til juleaften ude i byen?

Så er du nok ikke den eneste.

For statistisk set er juleaften kendt for at være indbrudstyvenes nirvana, hvor de som oftest i ro og fred kan tømme danske hjem.

Det har været lidt sværere under coronapandemien, hvor de fleste har været hjemme, men om ikke andet viser tallene, at der stadig er flest indbrud på denne højhellige dag.

Har du været udsat for indbrud juleaften?

I 2018 – før corona – blev 251 hjem udsat for røveri juleaften, hvor det gjaldt 102 hjem i 2020.

Derfor har EjendomDanmark udsendt en pressemeddelelse, hvor de har samlet en række gode råd til at gøre livet surt for dem med lange fingre og skumle planer:

Tjek vinduer og døre Lås skur og garage, hvis du har noget værdifuldt derinde Tænd de elektriske julelys, når du forlader dit hjem Sæt et tænd og sluk-ur til at styre lyset på din grund Allier dig med de naboer, der er hjemme juleaften, så de kan holde øje med dit hus

Disse vil ifølge erhvervsorganisationen hjælpe til med at holde tyvene fra døren, men det er selvfølgelig ingen garanti.