»Det er dybt alvorligt og et kæmpe tillidsbrud.«

Frederiksberg Kommune har politianmeldt to tidligere medarbejdere i hjemmeplejen.

Begge medarbejdere har på ulovlig vis snaget i personlige oplysninger for et større antal borgere og ansatte i kommunen.

»Det er meget problematisk og grænseoverskridende. Vi har fået en redegørelse fra forvaltningen om, at begge medarbejdere er blevet fyret,« siger rådmand Mette Bang Larsen fra Enhedslisten til B.T.

Misbruget blev opdaget i forbindelse med en intern kontrol, og sagen er nu overdraget til politiet og anmeldt til Datatilsynet, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

De foreløbige resultater viser, at cirka 70 medarbejdere og cirka seks borgere er omfattet.

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Jeppe Bøgh Andersen beklager, at misbruget har fundet sted.

»Vi tager databeskyttelse meget alvorligt og gør alt, hvad vi kan, for at passe godt på borgernes og personalets personoplysninger. Derfor foretager vi blandt andet løbende interne sikkerhedstjek, og det var i den forbindelse misbruget blev opdaget. Jeg vil gerne beklage over for de borgere og medarbejdere, som har fået deres data kompromitteret,« siger han i pressemeddelelsen.

Frederiksberg Kommune er i øjeblikket ved at undersøge, om flere borgere og medarbejdere er berørt af sikkerhedsbruddet.

Alle de berørte vil blive informeret direkte, oplyser kommunen, der baggrund af sikkerhedsbruddet vil skærpe reglerne yderligere i det område, hvor hændelsen er foregået.

Rådmand Mette Bang Larsen siger, at hun er tryg ved forvaltningens håndtering.

»Vi kender endnu ikke motivet, men det er klart, at kommunen som arbejdsgiver skal handle på det, lige så snart vi får kendskab til sådan en sag,« siger Mette Bang Larsen.

Jeppe Bøgh Andersen oplyser, at Datatilsynet ikke har fundet anledning til at udtrykke kritik af kommunens datasikkerhed.

Alle medarbejdere med adgang til personoplysninger har fået information om reglerne for datasikkerhed.