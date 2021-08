Fra tid til anden er gravtyve på spil på de danske kirkegårde. Så sent som i sidste uge var en med lange pilfinger forbi Østre Kirkegård i Aalborg til stor forfærdelse.

For Anne Lauth fra Aalborg var i chok, da hun skulle besøge sin mors gravsted.

En fin hvid buket var blevet sat i en vase fra morens veninde, men den kunne Anne Lauth ikke finde nogensteder. Hun havde ellers lagt vejen forbi netop for at nyde blomsterne.

»Jeg blev simpelthen så skuffet og gal. Hvem kunne dog finde på at tage en buket fra en kirkegård og give den til sin mor eller en anden, tænkte jeg,« siger hun til Nordjyske.

Anne Lauths mor Ulla døde i foråret. Hun var syg af brystkræft og blev 80 år gammel. Et af hendes sidste ønsker var, at de efterladte skulle donere penge til Kræftens Bekæmpelse i stedet for at bruge penge til blomster ved begravelsen.

En rum tid efter valgte en veninde til moren at forære et gavekort til en lokal blomsterforretning, så faren kunne købe en buket til gravstedet.

11. august gik han så ned og købte en buket med hvide blomster for veninden og placerede den ved gravstedet, men allerede dagen efter, var den forsvundet.

Anne Lauth endte med at kigge efter den ved nogle af de andre gravsteder. Hun henvendte sig også til kirkegårdskontoret, som kunne oplyse, at de ikke havde fjernet blomsterne. De kunne desuden fortælle, at det er sket et par gave, at gravtyve har været forbi, men at det ikke er noget, de anser som et større problem.