Efterspørgslen på Novo Nordisks populære diabetes- og slankemedicin Ozempic er stor.

Så stor, at Lægemiddelstyrelsen nu begynder at få anmeldelser om, at medicinen videresælges ulovligt på internettet.

»Vi har i 2023 fået 10-15 anmeldelser om ulovligt salg af Wegovy og Ozempic, især på platforme som Facebook og DBA,« udtaler enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Jeanne Majland.

Hun fortæller, at nogle af anmeldelserne omfatter de samme forhold, og at der altså ikke er tale om 10-15 selvstændige forhandlere.

Både Wegovy og Ozempic er receptpligtig medicin, men mens Wegovy kun er godkendt til behandling af overvægt, så er Ozempic diabetesmedicin.

Det betyder, at patienter, som får udskrevet Ozempic af deres læge kan få tilskud.

I løbet af et år vil en diabetespatient altså få alle udgifter til medicinen betalt gennem tilskud fra regionen, når de selv har betalt de første 4.575 kroner.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan 62 danskere sidste år fik over 100.000 kroner i tilskud af regionerne til Ozempic svarende til mere end seks års forbrug.

I Region Hovedstaden modtog én enkelt borger på bare ti måneder tilskud til Ozempic for 426.869 kroner svarende til 29 års forbrug af medicinen.

Professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Jes Søgaard er ikke i tvivl om, at de høje tilskud, som udbetales til enkelte borgere, er et udtryk for, at der bliver svindlet med medicinen.

»De køber det på regionernes regning – det vil sige skatteborgernes regning – og så kan de sælge det videre med høj fortjeneste. Det er stærkt beklageligt,« siger han.

Regionerne selv mistænker også, at der bliver svindlet med medicinen, og B.T. har tidligere beskrevet, at Region Sjælland regner med at politianmelde sager i regionen, hvor enkelte borgere har fået udbetalt meget høje tilskud.

En pakke med Ozempic kan ifølge B.T.s oplysninger videresælges på det sorte marked for mellem 1.100 og 1.500 kroner.

Lægemiddelstyrelsen advarer på det kraftigste mod ulovligt salg af receptpligtig medicin.

»Når medicin er receptpligtig, er det fordi, der skal være foretaget en lægefaglig vurdering af, at medicinen er sikker at indtage for den enkelte patient. Der kan være bivirkninger ved al slags medicin, og der kan også være krydsreaktioner, hvis man som patient får flere forskellige slags medicin samtidig,« siger Jeanne Majland og tilføjer:

»Desuden kan patienten have allergier, eller der kan være andre forhold ved patientens sygdomshistorik, generelle helbred eller livsstil, som skal tages i betragtning, når man får udskrevet medicin,« siger Jeanne Majland.

Hun understreger også, at man derfor kan risikere at sætte andre mennesker i alvorlig fare, hvis man videresælger receptpligtig medicin.

Jeanne Majland peger også på, at der ikke er nogen garanti for, at medicinen er blevet fremstillet og opbevaret korrekt, hvis man køber den ulovligt.

»Derfor kan det i yderste konsekvens være livsfarligt at indtage medicin, som ikke er anskaffet via de legale kanaler. Receptpligtig medicin skal altid kun anvendes af den person, som recepten er udskrevet til, og receptpligtig medicin må kun forhandles på apoteket.«

Lægemiddelstyrelsen opfordrer til, at man anmelder det til dem, hvis man opdager ulovligt salg af medicin.

