Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen efterforskes nu af politiet i Letland.

Det drejer sig om hans rolle i PNB Banka, der gik konkurs i 2019.

Det skriver Børsen.

Anders Fogh var næstformand i PNBs uafhængige råd og efterforskes sammen med den øvrige ledelse i to sager om økonomisk kriminalitet.

Det oplyser myndighederne i Letland uden at komme sagen nærmere.

»En aktiv efterforskning er stadig i gang, og eventuelle kommentarer, herunder om de involverede personer, kan forstyrre efterforskningen på nuværende tidspunkt,« siger Simona Gravite, PR-chef for statspolitiet i Letland, til Børsen.

Over for avisen fortæller hans advokat, at han angiveligt ikke er bekendt med at være genstand for politiefterforskning. Han har heller ikke ønsket at give interview om sagen.

Sagen handler ifølge Børsen blandt andet om, at Anders Fogh stemte for flere transaktioner og opsigelser af sikkerhedsstillelser på et bestyrelsesmøde i 2019. Det forgyldte angiveligt bankens russiske ejer, Grigorij Guselnikov, med små 240 millioner danske kroner, før banken gik konkurs.

Og det er altså konkursboet, der nu vil drage blandt andre Anders Fogh til ansvar, som B.T. også beskrev tilbage i August.

»Ved at give samtykke og godkende transaktionerne er Anders Fogh Rasmussens muligheder ret begrænsede. Skaderne er her, de er veldokumenterede, og det er ikke et lille beløb, som er forsvundet,« siger Margarita Mjadzelica, der er juridisk chef i konkursboet efter PNB Banka til Børsen.

Anders Fogh Rasmussen skriver til Børsen, at han »vil forholde sig til beskyldningerne under retssagen i Letland«.

For små to uger siden talte B.T. med Anders Fogh, før politiet oplyste, at de havde påbegyndt en efterforskning.

»Det er meget usædvanligt, at det første, jeg hører til sagen, er fra en lettisk journalist, der kontaktede mig i slutningen af sidste uge,« sagde han dengang til B.T.