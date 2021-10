Aller Medias danske contentbureau OTW lukker og slukker i Aarhus og vil fremover kun have kontor i København.

Det skriver branchesitet Mediawatch.

Aller Media har valgt at lukke OTW's afdeling i Aarhus med begrundelsen, at der skal gøres op med et regnskabsår med utilfredsstillende resultater.

I København vil de tilbageværende medarbejdere blive samlet under et tag, hvor der vil være fokus på en stammere strategisk linje under den nye administrerende direktør, Jeppe Veddinge.

Nedlukningen kan have konsekvenser for de seks OTW-medarbejdere, der har siddet i Aarhus, fortæller Jeppe Veddinge til sitet.

»Vi er stadig i gang med forhandlinger om fratrædelser med de pågældende medarbejdere, og nogle aftaler er endnu ikke faldet på plads,« siger han og tilføjer:

»Så jeg vil ikke bevæge mig ud i, hvem og hvor mange der stopper.«

Det nu lukkede kontor i Aarhus er det seneste forsøg på at få vendt skuden for OTW.

I 2019 var der 75 medarbejdere fordelt mellem København og Aarhus, men nu er den samlede bemanding nede på omkring 30.

Målet med omorganiseringen i OTW er at få vendt de seneste par års millionunderskud i forretningen. Også i år bliver slutresultatet utilfredsstillende, bekræfter Jeppe Veddinge, dog uden at kunne sætte konkrete tal på underskuddets størrelsesorden.

Jeppe Veddinge tiltrådte som ny øverste chef for OTW 1. oktober, hvor han afløste Heine Jørgensen, der siden juni har været konstitueret direktør, efter Annette Bach opsagde sin stilling i Aller-bureauet.

Han kommer til fra en stilling som udviklingsdirektør samme sted.