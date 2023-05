Ikke alle reklamer er lige velkomne i bybilledet på Vesterbro i København.

Det har Coca-Cola nu måttet sande, efter næsten 1000 borgere i skrivende stund har skrevet under på underskriftindsamlingen 'NEJ til kæmpe Coca-Cola-lysreklame på Enghave Plads'.

»Det bliver svært at finde nogen på Vesterbro, der synes, det skilt er en god idé. Alle synes, det er en joke og fuldkommen åndssvagt,« siger Ronald Jensen, der driver en café nær Enghave Plads og er initiativtager til underskriftindsamlingen.

Det er virksomheden Luma Landmarks, som råder over flere lysskilte i København, der har ansøgt kommunen om lov til at opsætte et reklameskilt for Coca-Cola Zero på en af pladsens bygninger.

Skiltet, der vil være 1,6 meter højt og 10 meter langt, vil lyse Enghave Plads op i døgnets mørke timer.

»Ingen har fordel af det skilt bortset fra Coca-Cola og ejeren af ejendommen, der bare gerne vil tjene nogle penge. Det er så pinagtigt gammeldags kommercielt, at det skriger til himlen,« siger Ronald Jensen.

Her ses en visualisering af, hvordan Coca Cola Zero-lysreklamen vil se ud. Foto: Luma Landsmarks via Københavns Kommune Vis mere Her ses en visualisering af, hvordan Coca Cola Zero-lysreklamen vil se ud. Foto: Luma Landsmarks via Københavns Kommune

Han stiller sig uforstående over for, hvorfor kommunen overhovedet overvejer at give dispensation til opsætning af lysreklamen.

Gør det nogen forskel, at det er en reklame for Coca-Cola og ikke et andet produkt?

»Ja, det gør det kun til en større joke. Når vores børn krydser pladsen, eller folk kommer op af metroen, så er det første, de skal tænke på, at de skal drikke en cola. Det er en absurd kommercialisering af en offentlig plads, og her bliver grænsen altså overskredet. Der er ingen, der har interesse i, at danskerne skal drikke mere cola,« siger Ronald Jensen.

Synes du, at lysreklamen for Coca Cola Zero passer ind i området?

Planerne om det 10 meter lange Coca-Cola-reklameskiltet har været i nabohøring siden april med svarfrist torsdag 4. maj, inden det skal drøftes videre i Teknik- og Miljøudvalget. Men nu viser det sig imidlertid, at Coca-Cola har taget beboernes protester til efterretning og indset, at det er en tabersag.

Annette Spanggaard, der arbejder som kommunikationsansvarlig hos Coca-Cola i Danmark, oplyser i en mail til B.T., at der alligevel ikke kommer noget lysskilt op.

»Sagen er helt konkret den, at vi hele tiden afsøger steder at kommunikere. Men vi sørger altid for ikke at genere nogen. Derfor undersøger for eksempel kommuner altid dette – som for eksempel i dette tilfælde. Hvis vores tilstedeværelse er til gene for borgerne, kommer vores ting ikke op. Så der kommer ikke noget lysskilt op. Det er for længst afgjort,« lyder det fra Annette Spanggaard.

Tilbage på Enghave Plads er caféejer Ronald Jensen godt tilfreds med Coca-Colas beslutning.

»Det er en glædelig nyhed, men det ændrer ikke ved, at jeg er skuffet over, at det overhovedet har været til debat i kommunen,« siger han.

Der er 15 steder i København, hvor det er tilladt at opsætte lysreklamer. Enghave Plads er et de steder, men sådan bør det ikke være, mener Ronald Jensen, og det bakker Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester, Line Barfoed (EL), ham om op i.

»Jeg er helt enig med vesterbroerne i, at der ikke skal sættes en stor lysreklame op på Enghave Plads. For 15 år siden blev der peget på en række steder i byen, hvor der kan sættes lysreklamer op. Jeg synes generelt ikke, at vores byrum skal plastres til med reklamer, og derfor synes jeg, at der skal kastes et kritisk blik på den gamle liste, så vi forhindrer lysforurening steder som Enghave Plads,« siger Line Barfod i en skriftlig kommentar til B.T.