I takt med at smittetallene eksploderer, vokser presset på landets testcentre voldsomt.

Flere steder i landet er det først muligt at bestille tid til pcr-test på den anden side af jul, og det møder kritik og undren.

»Det er langt ude, og det virker som dårlig planlægning. Hvorfor har man ikke forudset, at vi kunne komme i en situation ligesom sidste år, hvor mange skal testes,« spørger Alexandra Hansen.

Hun bor ved Nykøbing Sjælland, og da hun i dag skulle bestille tid til pcr-test, var der en ventetid på 11 dage til det nærmeste testcenter i Asnæs.

58-årige Alexandra Hansen skal testes flere gange om ugen for at kunne passe sit arbejde, da hun ikke er vaccineret mod coronavirus. (Privatfoto) Vis mere 58-årige Alexandra Hansen skal testes flere gange om ugen for at kunne passe sit arbejde, da hun ikke er vaccineret mod coronavirus. (Privatfoto)

I Holbæk kunne hun komme til om ti dage.

»Alternativt kan jeg køre til Frederiksværk, som ligger halvanden time væk i bil,« fortæller hun.

Der er en politisk målsætning om, at 80 procent af alle danskere skal kunne bestille tid til en pcr-test inden for 24 timer, men den målsætning har ikke været nået en eneste gang i løbet af en uge.

Værst så det ud 10. december, hvor kun tre procent kunne få en tid efter 24 timer, oplyser Statens Serum Institut på deres hjemmeside.

Beskeden der mødte Alexandra Hansen, da hun forsøgte at bestille tid til test på coronaproever.dk (Privatfoto) Vis mere Beskeden der mødte Alexandra Hansen, da hun forsøgte at bestille tid til test på coronaproever.dk (Privatfoto)

En gennemgang, som B.T. har lavet af ventetider i de fem regioner, viser, at man i både Region Hovedstaden, Sjælland og Syddanmark risikerer at skulle forbi 24. december for at finde en ledig testtid ved flere teststeder.

Og det giver overhovedet ikke mening, siger Jørgen Eskild Petersen, der er adjungeret professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet.

»Du kan ikke bruge en testtid efter 11 dage til noget som helst, du skal have et svar inden for 24 timer,« siger han.

Jørgen Eskild Petersen peger på det problematiske i, at mange danskere i øjeblikket bruger pcr-testen som en slags garanti for, at de kan deltage i arrangementer eller holde jul med familie og venner.

»Men det giver en falsk tryghed. Hvis du lige er blevet smittet, kan du teste negativ, men alligevel risikere at være syg og kunne smitte andre.«

Han opfordrer derfor til, at man taler med dem, man skal være sammen med, frem for at bestille tid til test.

Har du haft problemer med at få tid til en PCR-test indenfor 24 timer indenfor den seneste uge?

»Snak sammen, og hvis det er sådan, at man kommer frem til, man har siddet ved siden af en kollega, som er blevet testet positiv, så lad være med at gå til den sammenkomst. Bliv hjemme,« siger Jørgen Eskild Petersen.

På den måde bliver presset lettet på testsystemet, og det giver også en større sikkerhed, pointerer Jørgen Eskild Petersen.

Alexandra Hansen bliver testet med jævne mellemrum, fordi hun ikke er vaccineret og skal fremvise coronapas på sin arbejdsplads.

Hun vil ikke vaccineres, fordi hun er bange for, der kan være ukendte bivirkninger ved vaccinen.

»Jeg er simpelthen ikke tryg ved det,« siger hun.

Selv om det er besværligt for hende at lade sig teste, så frygter hun vaccinen så meget, at hun ikke overvejer at tage den.

»Men jeg synes, det er fuldstændig langt ude, at man insisterer på at teste så mange og sætter tidsrammen for, hvor længe et negativt svar gælder, uden at man har sørget for, kapaciteten er der,« siger Alexandra Hansen.

Danske Regioner oplyser i et skriftligt svar til B.T., at der lige nu er ekstra run på test, og at de gør, hvad de kan for at udvide kapaciteten løbende.

»Men det har været svært at skaffe både faciliteter til test og medarbejdere til at pode. Samfundet er åbent, og derfor er rekrutteringsdelen sværere end tidligere,« svarer Danske Regioner.

Danske Regioner forholder sig i deres svar ikke til B.T.s spørgsmål om, hvorvidt regionerne har været for dårlig forberedt.