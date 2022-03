»Det bremser os hele tiden.«

Tømrer Alexander Tardini ejer det københavnske entreprenørfirma Andersen & Tardini, der har 15 mand ansat, og som til dagligt sidder på kontorfællesskab med cirka 30 arkitekter og byggerådgivere.

Umiddelbart er der godt gang i forretningen. Men der et problem. Og det hedder Københavns Kommune.

»Det bliver værre og værre i København, og mange af rådgiverne på kontoret forsøger næsten at undgå byggesager i byen. Jeg kan høre, hvordan de bander og svovler over den lange sagsbehandling,« siger han.

Blandt alle landets 98 kommuner har København den længste gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager.

Det viser en ny analyse, som brancheorganisationen SMVdanmark står bag, og som er baseret på tal fra Kommunernes Landsforening (KL).

Flere gange om ugen må Alexander Tardinis firma afvise københavnske kunder, der beder om at få en pris på alt fra lejlighedssammenlægninger til tagaltaner, men som mangler de nødvendige byggetilladelser, eller først skal til at ansøge kommunen om tilladelse.

»Vi siger nej til sindssygt mange opgaver, som vi hundrede procent ville have sagt ja til, hvis der lå en færdigbehandlet byggetilladelse,« siger han.

Mange af rådgiverne på kontoret forsøger næsten at undgå byggesager i København, fortæller Alexander Tardini. Foto: Kasper Løjtved/Byrd Vis mere Mange af rådgiverne på kontoret forsøger næsten at undgå byggesager i København, fortæller Alexander Tardini. Foto: Kasper Løjtved/Byrd

Alexander Tardini estimerer, at firmaet går glip af en omsætning på cirka en halv til en hel million kroner pr. opgave, som han takker nej til på grund af kommunens sagsbehandlingstid.

»Jeg oplever, at der er en del projekter, der går i vasken alene af den ene årsag,« siger han.

IføIge SMVdanmarks analyse var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige former for byggeri 159 dage i Københavns Kommune sidste år.

Det er en markant højere sagsbehandlingstid end tidsfristerne fastsat i servicemålsaftalen, som KL og regeringen indgik i 2014.

»Det er værre for kunden end for os. Folk står med drømme om at købe en ny lejlighed og få den restaureret, men så bliver det for uoverskueligt for dem at indhente en byggetilladelse, fordi ventetiden er så lang,« siger Alexander Tardini.

Han bakkes op af bakkes op af cheføkonom Martin Kyed fra SMVdanmark, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder.

»Det er helt uforståeligt, at landets hovedstad negligerer sit erhvervsliv på så vigtigt et område,« siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge SMVdanmark steg den gennemsnitlige ventetid på byggesager i København med 34 dage fra 2020 til 2021.

Her er de hurtigste og langsomste kommuner Top-5- og bund-5-kommuner målt på gennemsnitlig byggesagsbehandlingstid 2020, antal dage De værste: København: 159 dage

Tårnby: 158 dage

Allerød: 155 dage

Kalundborg: 151 dage

Holbæk: 134 dage De bedste: Odder: 6 dage

Vallensbæk: 6 dage

Vejen: 12 dage

Faxe: 12 dage

Haderslev: 14 dage Kilde: SMVdanmark på baggrund af tal fra KL.

Martin Kyed er dybt forundret og kalder stigningen i ventetid for »skandaløs«.

»Jeg tror desværre, at København får for meget foræret, fordi de er et naturligt kraftcenter, så de ikke behøver kæmpe om borgere og virksomheders gunst og levere god service i samme grad som i andre dele af landet,« siger Martin Kyed.

Københavns teknik- og miljøborgmester, Line Barfoed (EL), er enig i, at sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet er »urimeligt lange«.

Hun forklarer, at København, ligesom mange af landets øvrige kommuner, er udfordret af det statslige bygningsreglement BR 18, som mange københavnere og virksomheder oplever er svært at navigere i.

»Det ser vi blandt andet ved, at der er fejl i op til 70 procent af de byggeansøgninger, forvaltningen modtager. Det forlænger sagsbehandlingstiden uhensigtsmæssigt og er også medvirkende til, at der i øjeblikket er en større sagspukkel,« siger Line Barfod i en skriftlig kommentar.

»Jeg er helt enig i, at sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet er urimeligt lange,« siger teknik- og miljøborgmester, Line Barfod fra Enhedslisten. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere »Jeg er helt enig i, at sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet er urimeligt lange,« siger teknik- og miljøborgmester, Line Barfod fra Enhedslisten. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hun oplyser, at forvaltningen lige nu er ved at nedbringe sagspuklen og afslutter mange gamle sager, som medvirker til at trække den samlede sagsbehandlingstid op.

En række initiativer er i den forbindelse iværksat, heriblandt styrket kundedialog og fasttrack af visse sagstyper.

»Jeg vil følge området tæt, så vi kan sætte ind med endnu flere initiativer, hvis det bliver nødvendigt,« siger Line Barfod.

På firmaadressen på Øster Søgade er Alexander Tardini løbende i kontakt med sine tømrere og snedkere samt hans underentreprenører bestående af murer og vvs’er.

De har alle travlt, og Alexander Tardini vælger derfor de opgaver, hvor tiden er bedst givet ud.

»Folk bliver dybt frustrerede over, jeg ikke vil give dem en pris på deres byggeprojekt. Men hvis der går et halvt eller helt år, før de får de endelige tilladelser er i hus, skal jeg sidde og regne forfra i ti timer, fordi priserne i mellemtiden har ændret sig. Det vil jeg ikke,« siger han.