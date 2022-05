Fødende, dødeligt syge og deres pårørende har oplevet at få deres bilrude dekoreret med et kontrolgebyr.

Det har B.T. tidligere kunnet fortælle.

Det er sket på Aalborg Universitetshospitals parkeringsplads.

En parkeringsplads, som er styret af det private parkeringsselskab Apcoa.

Sedler i forruden Det er kun politiet, der kan udstede p-bøder.

Kommunen eller private parkeringsselskaber kan udstede kontrolafgifter eller kontrolgebyrer.

En parkeringsafgift fra kommunen eller politiet koster som udgangspunkt 510 kroner.

Parkering foran en port eller på handicap udløser en afgift på1020.

Private parkeringsselskaber har typisk højere gebyrer.

Nu kan B.T. afsløre, at selskabets eneste indtægtskilde for parkeringsarealet er de selvsamme kontrolgebyrer. Og det er problematisk, hvis man spørger regionsrådspolitiker Per Larsen (K).

»Vi har jo hørt, at mange syge eller besøgende har oplevelser af en meget aggressiv kontrol, og at selskabet kun tjener penge via bøderne, er da givetvis med til at skabe det problem,« siger Per Larsen.

Han mener helt grundlæggende, at det er forkert, og at man ikke skal kunne afkræves penge for parkering, hvis man har et ærinde på sygehuset. Heller ikke selvom man bryder parkeringsreglerne.

»Mit udgangspunkt er, at patienter og pårørende ikke skal have parkeringsafgifter. Det er ikke okay at hive penge ud af folk på den måde, som det sker i dag,« siger han.

Per Larsen (K) mener ikke, at forholdene på hospitalets parkeringspladser er gode nok. Derfor har han også rejst spørgsmålet i regionsrådet. Foto: Emil Helms

Derfor har Per Larsen også rejst sagen i regionens forretningsudvalg, hvor de skal undersøge mulighederne for at ændre på selskabets vilkår for at drive parkeringspladsen.

Kristoffer Hjort Storm (DF), som både sidder i by- og regionsrådet, er enig i, at noget skal laves om.

»Vi er nødt til at se på kontrakten, og finde en måde at stille patienterne bedre. Og hvis den model så ikke er rentabel for Apcoa, så er der jo andre firmaer. Jeg er egentlig lidt ligeglad med deres profit,« siger politikeren.

I kontrakten fremgår det, at formålet med aftalen, der er indgået mellem Aalborg Universitetshospital og Apcoa, er at sikre, at parkeringspladsen kun bruges af patienter, pårørende og medarbejdere.

Politiker Kristoffer Hjort Storm (DF) mener, at det er helt afgørende, at patienterne får bedre vilkår på Aalborg Universitetshospitals parkeringspladser. Foto: Privatfoto

Der står desuden, at selskabet er forpligtet til at informere ejeren, hvis udvalgte pladser eller skilte giver anledning til gentagne misforståelser, så de kan rettes.

Og i kølvandet på det store fokus på parkeringsforholdene, er der da også sket forbedringer.

Man har blandt andet opdateret softwaren på de tablets, som patienter og pårørende skal tjekke deres biler ind på, og man har kigget alle pladsens skilte igennem.

Den gennemgang har ført til, at man mere eksplicit oplyser, hvis et parkeringsområde kræver en særlig skriftlig tilladelse, og hvor den kan hentes.

Skiltet her er fra et af de områder, som kræver en særlig skriftlig tilladelse for at parkere. De skilte er nu blevet mere eksplicitte. (Foto: Lise Guldbrandsen)

Men det er ikke nok for Per Larsen.

»Det er et skrift i den rigtige retning, men det er ikke nok. Jeg vil stadig gerne vide, hvor mange bøder, der bliver givet på pladsen, og finde en hensigtsmæssig vej frem for hospitalets brugere,« siger han.

Kontrakten mellem hospitalet og Apcoa løber som udgangspunkt i 10 år fra 1. november 2019 og er ifølge B.T.’s oplysninger som udgangspunkt uopsigelig i de første tre år.

B.T. har forelagt Apcoa kritikken.

I et skriftligt svar forklarer selskabet, at kontrollen med pladsen sker efter aftale med ejeren – her Aalborg Universitetshospital – og at Apcoas medarbejderes opgave er et holde øje med, at parkering sker efter pladsen regler.

Er reglerne ikke overholdt, uddeler vagterne et kontrolgebyr.