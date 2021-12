I 2013 så det lyst ud for elbilen Renault Zoe, der kunne bryste sig af fem flotte stjerner ud af fem mulige i Euro NCAPs sikkerhedstest. I år var sagen dog en helt, helt anden.

»Den her bil var faktisk okay for ti år siden, men i dag er den jo som en ti år gammel, brugt bil. Så den er slet ikke på højde med det, man kan gå ud at købe i dag,« forklarer Søren W. Rasmussen, der er bilteknisk redaktør på FMDs magasin, Motor, i kølvandet på testresultatet.

Det blev nemlig ikke til en eneste stjerne for Renault Zoe i sikkerhedstesten.

»Alt i alt står man altså med en bil, som er fabriksny, men som har et sikkerhedsniveau som en ti år gammel bil,« fortæller han.

Hvad er Euro NCAP? European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) har eksisteret siden 1996 og er et sikkerhedssamarbejde mellem de europæiske bilklubber. Hvorfor tester Euro NCAP bilers sikkerhed? Det er Euro NCAP's mål at få bilproducenterne til at overgå minimumskravene, der stilles til bilers sikkerhed. Det har de gjort siden 1997. Kravene til nye bilers sikkerhed strammes løbende, hvilket har drevet bilindustrien til at udvikle mere sikre biler. Det betyder samtidigt, at Euro NCAPs uddelte stjerner ikke kan sammenlignes på tværs af årgange. Eksempelvis vil en bil med fem Euro NCAP-stjerner fra 2019 ikke nødvendigvis kunne opnå samme resultat i 2020. Kilde: FDM, Euro NCAPs officielle danske repræsentant

Men det afholder altså ikke kommunerne for at drøne rundt i den mildest talt forældede bil. Det er nemlig en af de bilmodeller, der er til rådighed, hvis du skal køre ud for ældreplejen i Odense eller Københavns Kommuner.

Det var i god tro, at kommunerne indkøbte henholdsvis 100 og 53 eksemplarer af Renaults Zoe tilbage i 2019. På daværende tidspunkt var bilens sikkerhed vurderet til fem stjerner i Euro NCAPs crashtest.

Stjerner, den – som sagt – ikke længere kan gøre sig fortjent til. Alligevel gør kommunerne sig ikke tanker om at skifte deres parti ud.

Ifølge Jan Toft, der er ansvarlig for bilindkøbet i Odense Kommune, er han lige så rolig ved bilernes sikkerhed, som han var, da den tidligere vurdering var gældende.

SIkkerheden har fået et alvorligt dyk for den populære elbil. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere SIkkerheden har fået et alvorligt dyk for den populære elbil. Foto: GABRIEL BOUYS

»Vi er fortsat trygge. Kravene er jo blevet langt højere i dag, og bilen er jo ikke blevet mindre sikker at køre i, fordi der kommer en ny test og nogle andre forudsætninger for testen,« fortæller han til B.T. og fortsætter:

»Men hvis vi skulle ud købe nye biler i dag, så ville vi selvfølgelig tage det med i overvejelserne. Det er klart.«

En repræsentant for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune forklarer, at der ellers er et sikkerhedskrav om fem stjerner i Euro NCAP eller tilsvarende i kommunens kravspecifikation. Alligevel gør heller ikke de sig betænkeligheder om at foretage en brat udskiftning på baggrund af det sløje testresultat.

»I Teknik- og Miljøforvaltningen gør vi os ikke nogen overvejelser om at udskifte de Renault Zoe, forvaltningen råder over. Det er værd at være opmærksom på, at den gamle Renault Zoe-model fortsat lever op til kravene, som de blev stillet dengang,« skriver repræsentanten i et skriftligt svar til B.T. og understreger samtidig, at det står kommunens øvrige forvaltninger frit for, om de ønsker at udskifte partiet, der tæller 53 Renault Zoe.

Det betyder stjernerne 1 stjerne: Utilstrækkelig beskyttelse af fører og passagerer.

2 stjerner: Begrænset beskyttelse af fører og passagerer. Mangler teknologi til at undvige sammenstød.

3 stjerner: Gennemsnitlig beskyttelse af fører og passagerer, men har ikke teknologi til at undvige sammenstød.

4 stjerner: God kollisionssikkerhed. Har en del teknologi til at undvige sammenstød.

5 stjerner: God kollisionssikkerhed. Veludstyret med avanceret teknologi til at undvige sammenstød. Kilde: FDM, Euro NCAPs officielle danske repræsentant

De krav, begge kommuner refererer til, er ganske rigtigt blevet skærpet de seneste år. Noget, Søren W. Rasmussen kan bekræfte.

»Men bilen har stået stille udviklingsmæssigt. Det er rigtig dårligt. Den er endda på visse områder blevet en lille smule dårligere, idet at Renault har ændret nogle af de airbags i bilen til nogle mindre avancerede,« fortæller han.

Derfor fraråder Søren W. Rasmussen altså, at man investerer i en Renault Zoe, og opfordrer desuden til, at man »bruger sin sunde fornuft«, når man sætter sig bag rattet i en kommunalbil, og vælger en anden bil, hvis muligt.

»Det er ikke en bil, der på nogen måde lever op til 2021-niveauet, og derfor er det en bil, vi fraråder, at man køber,« lyder det fra ham.

Ifølge den biltekniske redaktør var en af de afgørende grunde til bundplaceringen, at der ikke er installeret en nødbremse i bilen som udgangspunkt – denne skal nemlig tilkøbes som ekstraudstyr. Af samme grund indgik den ikke i sikkerhedstesten. Denne nødbremse er ikke en del af de 153 Renault Zoe, som Odense og Københavns Kommune sammenlagt råder over.

B.T. har tidligere kunnet berette om, at bilmodellen også udlejes gennem biltjenesten GreenMobility, der heller ikke har en udskiftning i tankerne.