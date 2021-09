Ansatte i Forsvaret har i to år advaret om en leders mobning og krænkelser.

Men det har åbenbart været forgæves at råbe vagt i gevær.

Onsdag kom det frem i B.T., at kommunalpolitiker og leder af Bevogtningen på Flyvestation Skrydstrup, Claus Kulmbach, i en redegørelse fra Arbejdstilsynet beskyldes for at gøre medarbejdere syge på grund af sin dårlige opførsel.

For topledelsen i Forsvaret er chefens mobning og krænkelser dog ikke nyt. Og oberst erkender nu, at problemerne ikke blev løst, selv om ansatte var kommet med advarsel.

Der er aldrig foretaget en opfølgning på APVen fra 2019. Ansatte har flere gange efterspurgt at se resultaterne fra APVen, men ingen af de ansatte har fået lov at se besvarelserne af APVen fra 2019.

Arbejdstilsynet har efterspurgt en handleplan på baggrund af APVen, men ledelsen oplyser, at der ikke er udarbejdet en handleplan, fordi de ikke har fundet ud af, hvem der har besvaret noget negativt i APVen. Kilde: Arbejdstilsynets nye redegørelse.

Tværtimod.

I sin nye redegørelse skriver Arbejdstilsynet:

»At det af afdelingens APV (Arbejdspladsvurdering, red. ) fra 2019 fremgår, at cirka fem ansatte har besvaret, at der er udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø i Bevogtningen, samt at udfordringerne knytter sig til lederen.«

Og værre endnu.

Her ses Claus Kulmbach, som er chef for Bevogtningen for Flyvestation Skrydstrup. Samtidig er Claus Kulmbach Venstre-politiker og formand for Udvalget for Skoler og Børn i Vejen Kommune.

'Der er dog aldrig foretaget en opfølgning på APVen fra 2019. Ansatte har flere gange efterspurgt at se resultaterne fra APVen, men ingen af de ansatte har fået lov at se besvarelserne af APVen fra 2019,' skriver Arbejdstilsynet.

Ja, Arbejdstilsynet har endda selv bedt topledelsen på Flyvestation Skrydstrup om at redegøre for, hvordan de har reageret på oplysningerne i APVen.

Men svaret er aldrig kommet.

'Arbejdstilsynet har efterspurgt en handleplan på baggrund af APVen, men ledelsen oplyser, at der ikke er udarbejdet en handleplan, fordi de ikke har fundet ud af, hvem der har besvaret noget negativt i APVen,' skriver Arbejdstilsynet.

Det er en utrolig alvorlig sag Jesper Korsgaard Hansen, formand for Centralforeningen for Stampersonel

Skandalen vækker vrede.

»Jeg har den mening, at det er en utroligt alvorlig sag, man bliver nødt til at gøre noget ved. Vi står i den situation, hvor det er påstand mod påstand. Men man er nødt til at gøre noget, og det gør man ved at få en tredje part ind over,« siger Jesper Korsgaard Hansen, der er formand for Centralforeningen for Stampersonel i Forsvaret.

Han er bekymret over, at advarslerne i årevis har lydt fra personalet.

»Det vigtigste er, at det her tages alvorligt. Hvis ikke det tages alvorligt, så er vi i en situation, hvor andre må tage over, og det tror jeg også, at der er,« siger Jesper Korsgaard Hansen, som sender kritikken videre til topledelsen på Flyvestation Skrydstrup.

Her ses et af kampflyene på Flyvestation Skrydstrup flyve afsted på himlen.

»Der er et ledelsessvigt, og det vil jeg placere hos den øverste chef på Flyvestation Skrydstrup. Der skal gøres noget i den her sag,« siger formanden.

B.T. har konfronteret Forsvaret med de nye oplysninger om, at ansatte på flyvestationen allerede i 2019 advarede om mobningen fra chefen, men de blev mødt med total tavshed fra ledelsen.

Nu erkender chefen for Fighter Wing Skrydstrup, oberst Uffe Holstener, at problemerne med mobning og krænkelser ikke er blevet løst.

»På Fighter Wing Skrydstrup tager vi det opfølgende arbejde med både fysisk og psykisk APV seriøst. Der blev fulgt op på baggrund af den APV, der blev udarbejdet i 2019, men vi må erkende, at det ikke har løst problemet,« siger obersten.

Her ses oberst Uffe Holstener, da han i 2017 blev øverste chef for Flyvestation Skrydstrup, som kaldes Fighter Wing Skrydstrup. Han erkender til B.T., at problemerne med mobning og krænkelser ikke er løst, selv om der var kommet advarsler ansatte for to år siden.

Forsvaret har sent torsdag sendt en mail ud til medarbejderne i den afdeling, hvor chefsergent Claus Kulmbach er leder.

Her står der, at Forsvarets autoriserede arbejdsmiljørådgivere vil bidrage med rådgivning for medarbejderne.

Og samtidig står der, at der nu på mandag vil være et fællesmøde om, hvordan mobningen skal stoppes.

»Vi har en forventning om, at vores samarbejde med Forsvarets Center for Arbejdsmiljø vil sikre, at alle kan gå på arbejde i et trygt og sikkert arbejdsmiljø,« siger Uffe Holstener.