Hvis man søger på hashtagget #dermaplaning på TikTok, dukker der adskillige videoer op, som tilsammen er set mindst 2,9 milliarder gange.

En ny skønhedstrend blandt kvinder går nemlig i øjeblikket viralt på sociale medier. Den hedder 'dermaplaning', som betyder barbering af hele ansigtet – enhver centimeter fra pande til hage.

På videoerne kan man se kvinder barbere deres ansigter og dele tips om fordele ved et hårløst ansigt. For ud over at fjerne dun og hår er formålet at opnå hud, som ser 'gennemsigtig' ud som glas. At gøre huden glat, give den en jævn tone uden synlige porer.

Men trenden er ikke uproblematisk, mener Carina Elisabeth Carlsen, der er influencer og rådgiver i det norske Ligestillingscenter. Det er ikke selve barberingen, hun har noget imod, men måden, budskabet præsenteres på.

At trenden ikke bliver præsenteret som et valg, men derimod som 'derfor skal man barbere sig', skaber usikkerhed.

»Alle de her kropstrends skaber ny usikkerhed omkring ens egen krop og helt naturlige ting som kropsbehåring. Det er potentielt farligt og skadeligt, både psykisk og fysisk,« siger Carina Elisabeth Carlsen til norske TV 2.

Hun har selv skammet sig over sin hårvækst og haft komplekser over det, som hun ikke er født med. Derfor peger hun på, at problemet stammer fra sociale medier og i særdeleshed TikTok.

»TikTok er ekstremt god til algoritmer. Når man bliver præsenteret for noget nok gange, tror man til sidst på, at det er normen og gør, hvad man kan for at passe ind. Det er farligt og noget, vi alle bør være opmærksomme på. Når man er 12-13 år, er man ikke nødvendigvis så kildekritisk. Ting, jeg lærte og internaliserede som teenager, kæmper jeg stadig for at aflære i voksenalderen.«

Men kan trenden også være sundhedsskadelig?

Det har B.T. spurgt Erik Obitz, dr. med, speciallæge i dermatologi og grundlægger af DermoCosmetic, om.

Han påpeger, at man kan foretage en dermaplaning, hvis man håndterer det forsigtigt. Men ifølge speciallægen er det heller ikke helt ufarligt.

»Man skraber det øverste, døde hudlag væk. Det lag, som beskytter os mod blandt andet allergier og infektioner. Man nedbryder altså hudbarrieren, og derfor kunne jeg godt forestille mig, at man kunne lave en skade på huden, som heler op med ar,« fortæller Erik Obitz.

Han anbefaler derfor at lade professionelle lave det, der kaldes en diamantslibning, hvor man blidt fjerner det yderste tørre hudlag – eventuelt en peeling eller blide laserbehandlinger.

»Man laver en form for øget hudindgennemtrængning, og derfor kan man også risikere, at cremer og kemi trænger alt for hurtigt ind i huden og skaber forskellige problemer. Derfor bør det foregå under kontrollerede forhold hos en læge, sygeplejerske eller registreret kosmetisk behandler.«

Faktisk er det ikke en ny trend, at kvinder barberer sig i ansigtet.

Eksempelvis har både Marilyn Monroe og Elizabeth Taylor angivelig barberet deres ansigt, fordi de også mente, at det skulle give en flottere hud og gøre makeuppen mere ensartet og fejlfri.