Hvis du også synes, parkeringsvagterne er lidt for hurtige til at uddele bøder, kan der være noget om det.

Over halvdelen af p-bøderne blev nemlig annulleret, når de havnede i Parkeringsklagenævnet 2020. Derfor kan det altså betale sig at klage over den ærgerlige seddel i forruden, hvis man som bilist tænker, at den ikke er berettiget.

Det skriver TV 2 Lorry med henvisning til en ny rapport fra Parkeringsklagenævnet, som viser, at mange bilejere med rette kan føle sig uretfærdigt behandlet, når de har fået en parkeringsbøde ved en privatejet parkeringsplads.

Ud af 885 afsluttede sager sidste år faldt mere end halvdelen ud til klagerens fordel.

Helt præcist var der 483 sager, hvor det var en bilejer, som vandt sagen mod private parkeringsselskaber.

Derfor mener chefkonsulent i FDM Dennis Lange, at rapporten er godt nyt for bilisterne, da det kan betale sig at klage.

»Vi kan jo se på de tal, der kommer fra nævnet, at lidt over halvdelen af de bilister, som har henvendt sig til nævnet med deres sag, de får også noget ud af det. Altså slipper for at betale parkeringsafgiften,« siger han til TV 2 Lorry.

Størstedelen af de sager, som havner i Parkeringsklagenævnet, handler om digital registrering af nummerplade eller bilens placering, skiltning og p-skiver.