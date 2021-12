Ikke meget var, som det plejer i hverken 2020 eller 2021.

Heller ikke for Food Festival i Aarhus.

De måtte aflyse madfestivalen i 2020, og i 2021 afholdte de det forskellige steder i byen, i stedet for at samle de godt 30.000 danskere, der normalt mødes på pladsen til eventet.

Men nu vender festivalen hjem til Tangkrogen i Aarhus.

Det bliver dog ikke helt, som det plejer.

»Vores ambition er altid at skabe nye madoplevelser, der overrasker, underholder og åbner sanserne. Så plejer er ikke et ord, vi bruger særlig meget,« siger festivaldirektør, Anna Lund.

Coronapandemien har nemlig tvunget Food Festival til at tænke anderledes.

»Restriktionerne har været en anledning til at tænke nyt og finde nye samarbejdspartnere særligt inden for kulturlivet. Dem har vi selvfølgelig tænkt os at invitere med igen, så både madelskere og fødevarebranchen kan se frem til en farverig fejring af madkultur, kreativitet og godt håndværk;« siger Anna Lund.

Aarhus Food Festival vil foregår 2.-4. september 2022 på Tangkrogen i Aarhus.