En 12-årig dreng blev torsdag aften overfaldet i Viby.

Østjyllands Politi fik torsdag klokken 18.58 en anmeldelse om, at en 12-årig dreng var blevet slået flere gange og truet med kniv af tre andre drenge.

Det var sket foran Viby Centret i Viby.



Ifølge anmeldelsen havde drengene umotiveret slået ham i ansigtet, sparket ham og holdt en kniv op foran ham, inden de gik fra stedet.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Den 12-årige dreng kom umiddelbart ikke alvorligt til skade.



Da politiet kom frem, var de tre drenge ikke længere på stedet.

Østjyllands Politi efterforsker nu sagen nærmere for at finde frem til gerningsmændene, der formodes at være mellem 13-15 år.