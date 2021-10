En aarhusiansk kvinde skulle bare have holdt en stille og rolig fridag.

Og det lyder jo i sig selv dejligt, men dagen udviklede sig dog til at blive noget speciel. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Kvinden i 50’erne sad egentlig bare og bladrede igennem sine mails, da hun læste om en kvinde fra Norddjurs, der tidligere havde vundet 250.000 kroner på et såkaldt Smiley skrabespil.

»Jeg havde aldrig set eller hørt om spillet, men jeg tænkte, at uanset om jeg vinder noget eller ej, så bliver man i hvert fald i godt humør af sådan nogle smileyer, så det skulle jeg prøve,« siger kvinden, der har ønsket at være anonym.

Hun valgte at spille for 200 kroner, men lige som sidste skrab var færdigt, blev hun kaldt på arbejde.

»Jeg satte mig ud i bilen for at køre afsted og glemte alt om det sidste spil. Da jeg skulle bruge min telefon til at tjekke en adresse, kom jeg i tanke om spillet, som jeg hurtigt tjekkede, og så stod der bare: ‘Tillykke. Du har vundet 250.000 kroner’,« siger kvinden og fortsætter:

»Jeg var alene i bilen og skreg af glæde. Og altså, det er jo bare crazy.«

Herefter ringede hun til sin mand og sine to børn. De troede dog ikke helt på det.

»Du har nok gjort et eller andet galt, mor. Det kan jo ikke lade sig gøre,« sagde de.

Men det kunne det, og aarhusianeren ved også godt, hvad pengene skal bruges til.

»Nu er det jo ikke flere millioner, men det er da penge, man ikke lige havde regnet med. Så vi tænker, vi laver en ny terrasse, som vi skal have mange gode stunder med familien på,« afslutter den heldige vinder.