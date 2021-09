Snart bliver det ikke kun muligt at gå til strandsport på stranden i Aarhus.

En ny indendørshal til beachvolley og beachhåndbold er nemlig lige nu på tegnebrættet og formodentlig på vej til Aarhus.

Aarhus Beachvolley Club, der står bag projektet om en ny indendørshal, har modtaget et lån fra Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune på 1,6 millioner kroner. Det skriver JP Aarhus.

Efter planen vil hallen komme til at blive bygget på Vesterengen ved siden af Aarhus Firmasport.

Peter Morsing, der er sportskonsulent for Volleyball Danmark, forklarer, at den nye hal vil kunne have stor betydning for beachvolleyball i hele Danmark. Ifølge ham er der ikke lignende haller i Jylland, kun i Odense og København.

»Det betyder rigtig meget for hele sporten. Aarhus Beachvolley Club er den største klub i Danmark og gør et stort arbejde, både for bredden og talentudviklingen, og klubben betyder meget for udviklingen af dansk volleyball.«

»Det er positivt, at motionisterne får mulighed for at spille helårligt, men især for talent- og eliteudvikling kan det betyde virkelig meget,« siger han til JP Aarhus.

Aarhus Beachvolley Club har desuden fået bevilget 1,3 millioner kroner fra Aarhus Kommunes anlægspulje til forenings- og fritidsfaciliteter.

Derudover har klubben fået 50.000 kroner fra kommunes outdoor-pulje til også at opføre et udendørs fitnessområde.

Der er endnu ikke en fastlagt dato for, hvornår hallen vil stå klar, da de sidste godkendelser ikke er på plads endnu.