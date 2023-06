Selvom Club Stygge i Aalborg påstår, at de ikke har et problem med narkotika, fortæller en aktindsigt en anden historie.

TV 2 Nord og TV 2 Echo har tidligere kunnet berette i en dokumentar, at flere unge havde oplevet at blive 'drugget' i det aalborgske natteliv. Og særligt Club Stygge i Aalborg flyder med narko, berettede dokumentaren.

Drugging er blandt andet, når man ufrivilligt indtager narkotika – for eksempel gennem drinks.

Selv afviste natklubben at have problemer med narkotika, men efter TV 2 Nord har fået aktindsigt, der omhandler et møde mellem indehaveren og Nordjyllands Politi, får fortællingen en anden lyd.

Arkivfoto: Jomfru Ane Gade i Aalborg 2. juni 2021. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto: Jomfru Ane Gade i Aalborg 2. juni 2021. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Her medgiver Britt Benzon, at »de som restauration har et problem med narkotikaindtag blandt deres gæster, og at det er et område, hvor de skal stramme op«. Tidligere gav hendes søn, Mark Benzon, der er daglig leder af klubben, et anderledes svar.

»Seks narkoanmeldelser er selvfølgelig i den bedste af alle verdener seks for mange – også på hele fem år. Men på ingen måde værre, end hvad beværtninger også kæmper med andre steder i Aalborg. Tværtimod,« sagde han dengang til TV 2.

Det er, selvom TV 2 kunne fortælle, at flere end 50 unge havde oplevet – ufrivilligt – at få puttet stoffer i deres drinks, hvoraf 32 af episoderne angivelig skulle have fundet sted på Club Stygge.

Tidligere har B.T. kunnet fortælle historier om 24-årige Emilia, der selv oplevede at blive drugget, da hun var i byen i København.

Hun vågnede op og kunne intet huske.

»Alt er sort fra den aften,« forklarede hun.

Og det er et kæmpe problem, der går igen, forklarede Helle Hald, der er advokat ved Sirius Advokater og bistandsadvokat for ofre for blandt andet drugrape og drugging, tidligere til B.T.

»Det er så svært at bevise. Og det er det, der er så nederdrægtigt ved det,« sagde hun.

Hun opfordrede også til altid at anmelde drugging.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Club Stygge om, hvorfor natklubben har skiftet forklaring.

Det har desværre ikke været muligt.