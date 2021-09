For første gang nogensinde har en vindmølleproducent lavet genanvendelige havmøllevinger.

Det er virksomheden Siemens Gamesa i Aalborg, som står bag den miljørigtige vinge.

Det fortæller virksomhedens globale bæredygtighedsekspert, Jonas Pagh Jensen.

»Det er her i Aalborg, vi leverer viden til noget, der aldrig er set i industrien før. Vi får også mulighed for at producere vingerne heroppe,« siger han om projektet.

Verdens første eksemplarer ligger allerede klar ved det aalborgensiskbeliggende firma og er klar til brug.

Vindmøllerne tjener samme formål, holder lige så længe og giver i det hele taget samme effekt som en almindelig vindmølle.

Den eneste forskel er, at den er sat sammen på en måde, så den er nem at skille ad igen efter brug. Efter den er skilt ad, kan delene nemt fordeles ud til nye samleprojekter, hvor materialerne stadig er i god nok stand til at blive brugt.

Det kommer også den grønne omstilling til gavn ifølge Jonas Pagh Jensen.

De »normale« vindmøllevinger er nemlig også svære at skille sig af med, når de først er brugt op, og så tyr folk til løsninger som afbrænding og deponering, hvoraf intet gavner klimaet.

»Når de her møller en gang skal tages ned, står man ikke længere med en affaldsproblematik. Nu er løsningen bygget ind i produktet, og det kræver ikke meget energi eller omkostninger, fordi de her nye møller nemt kan skilles ad og genbruges til hvad som helst,« siger han.

Siemens Gamesa har ikke sat konkrete vækstmål for den nye mølle.

»Det er ligesom, når du har mulighed for at vælge økologisk, når du handler. Der er standardmøllen, og har vores kunder lyst til at vælge det genanvendelige produkt, er det nu en mulighed. Den sidste løsning kommer med en lille merpris, men det er ikke noget, der ødelægger businesscasen,« siger Jonas Pagh Jensen og uddyber:

»Nu tester vi markedet, og det er første gang vi prøver det af, så vi må vente og se, hvor stor interesse markedet har for det.«

Dog vil Siemens Gamesa bestræbe sig på i 2040 at kunne stå klar med en vindmølle, der er genanvendelig fra top til tå.