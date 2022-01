Kan man planlægge sin egen død?

I de fleste tilfælde er svaret nej, men for 96-årige Mette Nyborg er det ikke helt så enkelt.

Hun ønsker nemlig at have en indflydelse på sin død, hvis det skulle ske, at hun en dag faldt livløs om.

Og derfor går hun klædt med en badge med teksten: 'Genoplivning Nej Tak'.

96-årige Mette Nyborg Vis mere 96-årige Mette Nyborg

Med andre ord: Hvis Mettes hjerte en dag siger stop, skal det ikke blive forsøgt startet igen.

Hverken med førstehjælp, hjertestarter eller lægeassistance.

»Jeg har haft et liv på godt og ondt – mest godt – og jeg har det rigtig dejligt lige nu. Hvis jeg pludselig falder død om, så har jeg ikke lyst til at blive bakset tilbage med alt muligt og så ende i en kørestol. Det har jeg ikke spor lyst til,« siger Mette Nyborg, der i første omgang fortalte sin historie til Fyens, til B.T.

Derfor render hun rundt med sit hjemmelavede badge – på frakker udendørs og trøjer indendørs – og hun giver det også gerne til alle venner og bekendte, der vil have et.

Ønsket fra Mettes side er, at alle personer – sundhedspersonale, familie og tilfældige – er klar over hendes valg om ikke at blive genoplivet.

»Jeg vil gerne have en naturlig død, og jeg kan mærke, at mange andre vil det samme. Der er stor interesse. Det gør mig glad,« siger hun.

Og derfor håber Mette netop også, at hun kan være med til at skabe debat om det at vælge genoplivningen fra.

Synes du, man som en ældre borger skal have lov at sige nej tak til genoplivning?

Hun mener nemlig lige nu, at det ikke bliver respekteret.

»Hvis jeg falder om på havnen i morgen, så vil folk prøve at genoplive mig med det samme, for det er jo deres lægeløfter. Men jeg vil gerne kunne sige nej tak, og det skal blive ændret« fortæller Mette, der blev født i København i 1925.

Mette tænker, at man ved en vis alder bør have lov til at se tilbage på sit liv og vælge, at man er klar til at byde den naturlige død velkommen.

Af samme grund frygter den 96-årige kvinde heller ikke døden.

»Nej, det gør jeg altså ikke. Jeg tror jo på, at døden er indgangen til noget nyt, så jeg er ikke bange,« siger hun.

Hvert år falder omkring 4.700 mennesker om med hjertestop uden for hospitalet.

Overlevelsen efter hjertestop uden for hospitalet er i dag ca. 14 procent. I 80 procent af tilfældene med hjertestop uden for hospitalet giver tilstedeværende personer livreddende førstehjælp, før professionel hjælp ankommer.

Hvis ingen træder til med genoplivning, inden ambulancen ankommer, overlever 1 ud af 19. Hvis et vidne træder til med hjertemassage, inden ambulancen ankommer, overlever 1 ud af 7.

Hvis personer med hjertestop modtager genoplivning med brug af hjertestarter, inden ambulancen ankommer, overlever næsten 1 ud af 3.