Tirsdag gik en 83-årig mand fra sit hjem på Samsø.

Og siden da har han været forsvundet.

Derfor vil Østjyllands Politi nu have beboere på Samsø til at hjælpe med at finde Erik Jørgensen.

»Vi har brug for hjælp fra folk, der opholder sig på øen, og som måske kan have set ham,« skriver politikredsen på Twitter.

83-årige Erik Jørgensen beskrives som 180-190 centimeter høj, spinkel, dansk af udseende, dårligt gående og iført grå joggingbukser og en blå sweatshirt.