Et ældre ægtepar fik sig en glædelig overraskelse, da en 80-årig mand søndag morgen i sidste uge tjekkede sin mail.

»Min kone sad og snakkede uafbrudt, og jeg blev nødt til at bede hende om at holde op, så jeg lige kunne koncentrere mig om at tjekke den mail, jeg havde fået fra Danske Spil,« fortæller den ældre mand til Danske Spil ifølge TV 2 Øst.

Manden har ønsket at være anonym.

Den 80-årige troede først, at der var tale om »den sædvanlige pengepræmie på 60 kroner,« men fandt så hurtigt ud af, at beløbet var væsentligt større.

Manden gav beskeden om, at de havde vundet en million kroner via spillets millionærgaranti videre til sin kone.

Konen troede ikke manden, og blev først overbevist tirsdag, da pengene tikkede ind på mandens NemKonto.

Parrets børnebørn kan nu se frem til en ekstra indbringende juleaften. Derudover skal der investeres i en ny bil og forbedringer på hjemmet i Nordvestsjælland, lyder det fra parret.

Det ældre par har ingen planer om at fortælle andre om milliongevinsten.