Københavns Kommune ejer 69 skattebetalte kunstværker, der har stået gemt væk på et depot i mindst fem år, fordi ingen i kommunen vil have dem hængende.

Kunstværkerne har tilsammen kostet 663.510 kroner og er altså lige nu bare spild af penge.

Det vil Dansk Folkeparti ændre på ved at udstille kunstværkerne i Rådhushallen.

»De er købt for borgernes penge, og så skal borgerne også have lov til at se dem,« siger Finn Rudaizky, Dansk Folkepartis medlem af Borgerrepræsentationen.

Københavns Kommune køber hvert år kunst for omkring 800.000 kroner og ejer i omegnen af 4.000 værker.

Meningen med kunstværkerne er, at de skal ud at hænge rundt omkring i kommunens bygninger til glæde for ansatte og borgere, men det sker ikke med alle værkerne.

Lidt over 200 værker står på depot. Nogle værker står der kun midlertidigt, inden de kommer op at hænge et nyt sted. Andre værker ender med at stå på depotet og samle støv mere eller mindre permanent.

Nogle af værkerne har faktisk stået gemt væk på depotet, lige siden kommunen købte dem, viser en opgørelse, B.T. bragte i sidste uge. For eksempel en overmalet bog, hvor kun bogstavet 't' stadig kan ses. Kommunen købte den for 36.000 kroner i 2018.

Kunstværket 'Soldatermarkedet' af Monica Aasprong. Købt af Københavns Kommune for 36.000 i 2018. Foto: Københavns Kommune Vis mere Kunstværket 'Soldatermarkedet' af Monica Aasprong. Købt af Københavns Kommune for 36.000 i 2018. Foto: Københavns Kommune

Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti har selv besøgt depotet for nylig for at se nogle af værkerne med egne øjne:

»Vi kiggede lidt mærkeligt på de mest outrede værker og tænkte, om det virkelig kunne være rigtigt,« siger han.

»Men lad os få det testet af på borgerne.«

Kunstværket 'Plantegning 1-5, matrikel 249, lejlighed 1' af Thomas Bo Østergaard. Købt af Københavns Kommune for 8.200 kroner i 2018. Foto: Københavns Kommune Vis mere Kunstværket 'Plantegning 1-5, matrikel 249, lejlighed 1' af Thomas Bo Østergaard. Købt af Københavns Kommune for 8.200 kroner i 2018. Foto: Københavns Kommune

Kunstværket 'Scratches and VISA card' af Torben Ribe. Købt af Københavns Kommune for 40.000 kroner i 2012. Foto: Københavns Kommune Vis mere Kunstværket 'Scratches and VISA card' af Torben Ribe. Købt af Københavns Kommune for 40.000 kroner i 2012. Foto: Københavns Kommune

Skulptur af patineret, lamineret gran af Bjørn Kromann-Andersen. Købt af Københavns Kommune for 22.000 kroner i 1994. Værket her endt på depot, hvor det har stået i mere end fem år. Foto: Københavns Kommune Vis mere Skulptur af patineret, lamineret gran af Bjørn Kromann-Andersen. Købt af Københavns Kommune for 22.000 kroner i 1994. Værket her endt på depot, hvor det har stået i mere end fem år. Foto: Københavns Kommune

B.T. har spurgt de andre partier på i Københavns Borgerrepræsentation, om de støtter forslaget om at udstille de 69 værker i Rådhushallen.

De Konservative skriver, at partiet som udgangspunkt vil stemme for.

Venstre derimod vil hellere forsøge at sælge de 69 kunstværker:

»Jeg synes ikke, vi skal bruge kommunale medarbejderes arbejdstid på at udstille kunstværker, som ingen tilsyneladende har lyst til at få op at hænge,« siger Venstres gruppeformand på Københavns Rådhus, Louise Theilade Thomsen.

Enhedslisten har endnu ikke besluttet sig for, om partiet støtter forslagene. Resten af partierne har ikke svaret i skrivende stund.

