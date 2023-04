Det var et voldsomt syn, man kunne se på havnekajen i Frederikshavn tirsdag eftermiddag.

Her opstod der en voldsom brand, hvor mindst 50 biler var i flammer. Brandårsagen er nu fundet – og det var ikke bilerne, der antændte branden.

Det skriver Nordjyske.

Det var såkaldte litiumbatterier, som man blandt andet finder i elløbehjul og andre apparater. De var ikke kommet i den rigtige bunke med affald, hvorefter problemet opstod.

Sådan forklarer Claus Thinggaard Larsen, der er regionsdirektør i Stena Recycling, hvor branden opstod.

»Litiumbatterierne er en kendt udfordring i vores branche. Kommer man til at klemme, støde eller presse batterierne, så kan de selvantænde. Vi er meget opmærksomme på det her problem, og vi gør alt, hvad vi kan – men det er super, super farligt, fordi nogle af batterierne stort set ingenting fylder. Og de mindste batterier har vi nærmest ikke en kinamands chance for at finde,« siger han til Nordjyske.

Ifølge ham er branden opstået ved, at man har forsøgt at presse skrot sammen, hvor batterierne altså har været placeret. Efterfølgende er de selvantændt.

Claus Thinggaard Larsen opfordrer derfor folk til at være forsigtige med, hvordan man håndterer litiumbatterier.

Ingen personer kom til skade under branden.

Samtidig var der ingen risiko for røggener, da vinden førte røgen ud over havet ved Frederikshavn.

Nordjyllands Beredskab havde slukket branden omkring klokken 19 tirsdag. Herefter blev stedet overdraget til skadeservice.