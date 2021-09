Når forældre afleverer deres børn i de københavnske institutioner, så er der for stor chance for, at det er en ikke-uddannet pædagog, som tager i mod.

Det mener i hvert fald Københavns Kommune, som har afsat et millonbeløb for at vende udviklingen, skriver Berlingske.

Kommunen har et mål om, at mindst 66 procent af daginstitutionernes personaler skal være uddannede pædagoger. Men lige nu er det mål et godt stykke ude i horisonten.

Kun 54 procent af personalet har nemlig siddet på skolebænken, og kun i omkring hver niende af de flere end 200 institutioner er mindst to tredjedele af personalet uddannet.

Det skal 47,3 millioner kroner fra 2022 til 2025 forsøge at gøre op med, fremgår det af budgetaftalen, som borgerrepræsentationen har vedtaget.

Overborgmester Lars Weiss (S) ved godt, at pengene ikke er nok til at komme i mål. Foto: Tobias Kobborg

Planen er, at de mange pædagogmedhjælpere, som alligevel har deres daglige gang i institutionerne, skal uddannes til meritpædagoger. Altså skal medhjælperne på skolebænken i tre år, hvoraf de to år er deltidsstudium.

Dermed skulle kommunen gerne få 400 ekstra pædagoger ud over dem, der ellers bliver ansat.

Københavns overborgmester Lars Weiss (S) erkender, at »det her ikke bringer os i mål«.

»Men det er skridt i den rigtige retning,« vurderer han.