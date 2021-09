Champagneflaskerne har stået på køl hele fredagen. Klar til en storstilet fest, men hundredvis af festparate gæster må vente med at lade propperne flyve.

En stor frivilligfest i Vrå, hvor 350 personer skulle have deltaget, er nemlig blevet aflyst i absolut sidste øjeblik.

Årsagen er, at der er sket et større smitteudbrud med covid-19 blandt personer over 50 år i Hjørring Kommune. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Og eftersom størstedelen af festens deltagere er over 50 år har kommunen altså strøget festen ud for et forsigtighedsprincip.

Det har kommunen besluttet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

I pressemeddelelsen oplyser kommunen, at der i aldersgruppen 50+ har været et stigende smittetryk de seneste dage, hvilket man kalder 'usædvanligt højt' for lige præcis den aldersgruppe.

Fredag lyder antallet af nysmittede på 26.

Hjørring Kommune oplyser, at Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med afdække mulige smittekæder i kommunen.

Det vides ikke, om de smittede er vaccineret mod covid-19.

Meldingen er heller ikke, at der er smittede blandt kommunens ældrecentre samt hjemme- og sygeplejen.