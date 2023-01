Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

29 plejehjemsansatte i Syddjurs Kommune står til at få en fyreseddel.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Fyringsrunden skyldes budgetoverskridelser i millionklassen, og særligt to plejehjem står til at blive ramt ekstra hårdt.

16 medarbejdere på plejehjemmet Søhusparken i Ebeltoft mister jobbet, mens det gælder for 9 medarbejdere på Lillerupparken i Rønde.

»Det skyldes et merforbrug i 2022 bredt set. Desuden har der været et højt vikarforbrug og meget sygefravær. På Søhusparken og Lillerupparken har grundnormeringen været for høj i forhold til budgettet, og det er derfor, det er et ret stort antal medarbejdere, det drejer sig om her,« siger Anders Blæsbjerg Baun, direktør for Sundhed og Dannelse i Syddjurs Kommune, til TV 2 Østjylland.

I en pressemeddelelse udtrykker FOA Randers, der er lokalfagforening for de berørte medarbejdere, undren over, hvordan der er opstået budgetoverskridelser og tilmed i så stort et omfang.

Samtidig udtrykker FOA-sektorformand Lotte Helbo Kristiansen bekymring for, hvordan fyringerne kommer til at påvirke arbejdsmiljøet og kvaliteten i plejen på de berørte plejehjem.

»Store udskiftninger blandt medarbejderne påvirker arbejdsmiljøet negativt. Vi har en generel bekymring for de tilbageværende medarbejderes mulighed for at udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.«

»Samtidig viser flere undersøgelser, at stor gennemstrømning af personale giver en forringet kvalitet i plejen og omsorgen for vores svageste borgere, og vi må formode, at færre medarbejdere vil betyde en forringet service for de ældre medborgere på plejecentrene i Syddjurs Kommune,« siger Lotte Helbo Kristiansen.

Sundhedsdirektør Anders Blæsbjerg Baun medgiver over for TV 2 Østjylland, at de mange fyringer stiller krav til planlægning af driften på de to hjem, og at det sandsynligvis også vil påvirke stederne på kort sigt.

Dog mener han ikke, at det får konsekvenser for den service, som er politisk vedtaget.

FOA Randers og Syddjurs Kommune skal nu mødes og drøfte det videre forløb i sagen.

Udover plejehjemmene i Ebeltoft og Rønde er der også varslet fyringer til tre medarbejdere på Frejasvænge i Kolind og til en enkelt medarbejder på Rosengården i Hornslet.

Syddjurs Kommune er ved at undersøge, om de fyrede medarbejdere kan få job andre steder i kommunen.