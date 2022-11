Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fra årsskiftet bliver medarbejderstaben på Ekstra Bladet mindre.

22 medarbejdere stopper nemlig som følge af den planlagte sparerunde i JP/Politikens Hus.

Det er medarbejderne blevet informeret om på et møde, der begyndte klokken 14.00, skriver Fagbladet Journalisten.

»Det er et kæmpe slag for hele personalegruppen. Det kan mærkes på stemningen, som virkelig er tung. Der er medarbejdere, der har været her i op til 40 år, som aldrig har oplevet noget lignende. Det har virkelig sat sine spor,« fortæller Jimmy Willemoes, der er formand for medarbejderforeningen på Ekstra Bladet, til Journalisten.

Der er samtidig tale om den største reduktion af den journalistiske arbejdsstyrke nogensinde, lyder det fra formanden, som også påpeger, at det for mange medarbejdere slet ikke giver mening, at der er blevet gået »så drastisk til værks.«

Jimmy Willemoes understreger, at han 'kun' har været på Ekstra Bladet i 15 år, men at det »er det værste, han har oplevet i sin tid.«

Blandt de 22 opsagte medarbejdere, finder man 15 fra sekretariatet. Også fire ud af fem af de medarbejdere, der skulle være flyttet fra Aarhus til København stopper. Og endeligt er der tre medarbejdere, der har fået en frivillig fratrædelse.

Ifølge Journalistens oplysninger vil Jyllands-Posten og Politiken i morgen melde ud, hvad sparerunden i JP/Politikens Hus vil få af konsekvenser for dem.