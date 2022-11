Lyt til artiklen

Medarbejdere på Politiken nedlægger arbejdet.

Det skriver chefredaktør Christian Jensen i en mail, B.T. har set.

»Medarbejderforeningen har på medlemsmødet i dag besluttet at nedlægge arbejdet. Den overenkomststridige arbejdsnedlæggelse gælder kun medarbejdere på Politikens redaktion, der er ansat på journalistkontrakter,« skriver chefredaktøren.

Alle andre - herunder praktikanter - forventes af chefen at fortsætte arbejdet.

Det sker, efter avisen tidligere i dag oplyste sine ansatte om, at ti medarbejdere bliver fyret i en sparerunde.

»Vi har planer om en omorganisering og nedbemanding på tværs af Politiken,« sagde chefredaktør Christian Jensen til Journalisten.

Der er angiveligt tale om medarbejdere både i redaktionelle stillinger og i kommercielle stillinger.

Politikens medarbejdere har efterfølgende sendt et brev til ledelse, som branchemediet Journalisten har set:

»Politiken har i de seneste år leveret store overskud og høje afkastgrader. Derfor er vi rystede over, at vi i et enkelt år med ekstraordinære omstændigheder bliver mødt med et dekret om omfattende fyringer. Det minder mere om processen i en kapitalfond end i en publicistvirksomhed, som er stolt af sine medarbejdere,” lyder det.

Også på Jyllands-Posten er der blevet annonceret en sparerunde i dag. Her bliver 15 mennesker fyret.

Og på det sidste af JP/Politikens Hus store medier, Ekstra Bladet, er der netop nu en orientering.

Her skriver avisen selv, at ledelsen vil virksomhedsoverdrage en gruppe medarbejdere fra Ekstra Bladet til virksomheden Wunderkind, der skal producere papiravisen for mediet fremover. Men der skal findes yderligere millionbesparelser, lyder det.

Ifølge branchemediet MediaWatchs oplysninger er der tale om 15 ud af 20 ansatte i sekretariatet, hvis stillinger bliver flyttet ud af huset.

I 2018 skete det samme på B.T. hvor papiravisens sekretariat blev overdraget til Wunderkind. Dengang betød det også en lønnedgang for alle medarbejderne, hvis de lod sig flytte.

Opdateres...