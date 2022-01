Nu kan 4,6 millioner danskere sætte kryds i kalenderen mandag 14. marts.

Her åbner Skattestyrelsen nemlig op for adgangen til årsopgørelsen for 2021.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Heraf fremgår det også, at eventuel overskydende skat vil blive udbetalt fra 8. april.

Millioner af borgere vil altså kunne se på skat.dk, hvorvidt der er røde eller grønne tal – om der skal betales restskat tilbage, eller om der skal penge på kontoen.

»Der er altid stor interesse for årsopgørelsen. For de fleste ligger fokus nok på, om tallet er rød eller grønt. Alligevel vil jeg opfordre til, at man også bruger et øjeblik, når man er inde på TastSelv, og tjekker sine indtægter og fradrag, så man sikrer sig, at det hele stemmer,« siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Foruden indsigten i, om man kan se frem til et par ekstra skillinger eller selv at skulle punge ud, får man nemlig samtidigt adgang til at eftertjekke, om de oplysninger, man har opgivet, stemmer.

Ifølge Skattestyrelsen er det især vigtigt, at man retter et blik mod eventuelt kørselsfradrag. Her kan ændringer i hjemmearbejdsdage nemlig spille en rolle.

1. maj 2022 er der deadline for at rette i sin årsopgørelse.

Er tallene, der tikker frem på skærmen 14. marts, røde, er det senest 1. juli 2022, at man skal sørge for at indbetale sin retsskat.