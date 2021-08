Yderligere 131 personer er blevet evakueret fra Afghanistan.

De 131 passagerer er landet i Danmark med evakueringsfly fra Islamabad, oplyser Udenrigsminister Jeppe Kofod på Twitter.

»På flyet var både evakuerede og myndighedspersoner, samt personer som vi fra dansk side har assisteret Sverige og Island med at evakuere,« skriver udenrigsministeren.

Han oplyser, at der i alt er 90 evakuerede på flyet.

Et SAS-fly med evakuerede fra Afghanistan ankommer til Københavns Lufthavn. Foto: Mikkel Johansen / Byrd

Lørdag sagde Jeppe Kofod, at der var blevet evakueret 450 personer fra Kabul, men at der stadig manglede at blive evakueret 90 personer på danskerlisten.

Personerne på danskerlisten er både personer med dansk pas og afghanere med lovligt ophold i Danmark.

Det er en liste, man kan tilmelde sig på Udenrigsministeriets hjemmeside, og antallet af personer på listen kan variere.

Hvor mange personer på danskerlisten der stadig befinder sig i Afghanistan fremgår ikke at udenrigsministeren tweet.