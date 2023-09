Fra d. 1. oktober er det forbudt for godt 60.000 dieselbil-ejere at køre ind i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Medmindre bilerne får installeret et partikelfilter.

For Per Højlund, der bor lige udenfor Aalborg, betyder det, at han skal fremover skal lade sin Fiat fra 1997 stå, hvis han fremover vil til midtbyen.

Den er nemlig for gammel til at få monteret et partikelfilter.

»Fiat i Italien har skrevet til mig, at der ikke kan leveres et partikelfilter til bilen, og at de generelt fraråder et partikelfilter, da motoren ikke kan holde til det.«

Regeringen vedtog i 2022, at ældre persondiesel-biler skal have et partikelfilter, hvis de vil ind i landets fem såkaldte miljøzonekommuner, som er København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Vælger man at køre ind i zonerne uden filteret, får man en bøde på 1.500 kroner.

Per Højlund er utilfreds, fordi han ikke vurderer, at det kan kan svare sig for ham at udskifte den gamle dieselbil.

»Jeg kører ind til Aalborg måske én gang om måneden. Hvis jeg har en aftale, kan jeg ikke længere køre i min egen bil. Det er billigere at parkere den og tage en taxa videre.«

Samtidig er det »stædighed«, der gør, at han ikke skifter Fiat'en ud, siger han.

»Ingen skal fortælle mig, hvilken bil jeg skal køre i. Det er et frit land.«

Dermed accepterer han også, at han ikke kan køre ind i Aalborg, siger han. Men han erklærer sig uforstående overfor reglerne.

»De tager ingen biler af gaden. Om min bil sviner her eller i Dubai er vel lige meget.«

Per Højlund og hans kone har dog skiftet konens dieselbil ud med en nyere model, som efterfølgende har fået påmonteret et partikelfilter til godt 8.000 kroner.

»Det er økonomi«, der får parret til at blive ved med at købe dieselbiler, siger Per Højlund. Parret, der af og til kører længere ture, vurderer, at det er billigere end benzin.